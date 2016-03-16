コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Setka (グリッド) - MetaTrader 5のためのインディケータ

Prival | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1714
評価:
(40)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
setka.mq5 (13.26 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

このインディケータは、日（週、月）の開始点と終了点をすぐに決定し、期間の高値と安値、期間の動作の度合と方向、重要なレベル（数）、取引の開始時間、ニュース出版時間などを確認するのに役立ちます。

有用だとおもいますので、お使いになってみてください。MQL5言語は MQL4では実装できなかった関数の実装を可能にします（https://www.mql5.com/ru/code/8684）を参照）。

デフォルトでは、次のパラメータがあります。
//--- 入力パラメータ
input int   Step=250;         // ポイントでの垂直グリッドステップ
input int   Figure=1000;      // フィギュアステップ

時には、銘柄のためにこれらの設定を変更する必要があります。プログラムのコードで入力変数を変更することによって、独自のカラースキームの設定が可能です。

// 垂直線の色
color new_hour=DimGray;       // 新しい時間
color new_day =Blue;          // 新しい日
color new_week=DeepPink;      // 新しい週
color new_mon =Yellow;        // 新しい月

// 平行線の色
color new_Hfigure=RoyalBlue;  // 新しいフィギュア
color new_Hline=DimGray;      // 新しい線

これらの変数を変更することによって、独自のカラースキームを設定が可能です。

気に入っていただいてご使用を考えられているばいい、お勧めがいくつかあります。

1. 標準グリッドは無効にします。

2. 履歴でのバーの数を変更します（サービス->設定->

履歴内の最大バー数

3. クライアント端末を再起動します。

4. チャートを開いてこのインディケータを接続します。下のような図が現れます.

Setka（グリッド）インディケータ

5. 作成されたオブジェクトを選択して削除します。

チャートオブジェクト

6. マウスの右クリックで、テンプレートを Default.tplという名前で保存します（テンプレート->テンプレートを保存する）。

テンプレートを保存する

その結果、グリッドは、開放時と任意のグラフの変化を自動的に起動されます。時間やその他の情報はログに出力されます。

2010.06.15 11:53:16         Setka (AUDUSD,M15)          Failure or first call Time= 1.4 sec for  50000  bars  ObjectsTotal= 12718  MaxBars= 0 

  1. グリッドの開始時間を短縮したい場合は（そして履歴のすべててグリッドがいらない場合）、テンプレートを保存する前にMaxBars=2000 を設定します。
  2. もみ合い相場または障害が発生した場合（見てわかります）、インディケータの再計算にはチャートを更新する（「更新」）必要があります。

インディケータおよび例の開発を手助けしてくれたRenat（例はhttps://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3）に感謝します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/111

isNewBar isNewBar

この関数は、指定された時間枠に新しいバーが登場したかどうかをチェックすることができます。

MetaTrader 5のためのBollinger Bandwidth 1.0 MetaTrader 5のためのBollinger Bandwidth 1.0

このインディケータは、ボリンジャーバンド®間の距離を測定してボリンジャーの計算を簡略化するためのMetaTrader 5 の技術を使用して、シングラインディケータとして提供します。

Rabbit Rabbit

Rabbitインディケータは、任意の通貨ペアのサポートとレジスタンスレベルをプロットします。

平均足に基づくEA 平均足に基づくEA

このエキスパートアドバイザーは平均足インディケータに基づいています。