Setka (グリッド) - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
このインディケータは、日（週、月）の開始点と終了点をすぐに決定し、期間の高値と安値、期間の動作の度合と方向、重要なレベル（数）、取引の開始時間、ニュース出版時間などを確認するのに役立ちます。
有用だとおもいますので、お使いになってみてください。MQL5言語は MQL4では実装できなかった関数の実装を可能にします（https://www.mql5.com/ru/code/8684）を参照）。
//--- 入力パラメータ input int Step=250; // ポイントでの垂直グリッドステップ input int Figure=1000; // フィギュアステップ
時には、銘柄のためにこれらの設定を変更する必要があります。プログラムのコードで入力変数を変更することによって、独自のカラースキームの設定が可能です。
// 垂直線の色 color new_hour=DimGray; // 新しい時間 color new_day =Blue; // 新しい日 color new_week=DeepPink; // 新しい週 color new_mon =Yellow; // 新しい月 // 平行線の色 color new_Hfigure=RoyalBlue; // 新しいフィギュア color new_Hline=DimGray; // 新しい線
これらの変数を変更することによって、独自のカラースキームを設定が可能です。
気に入っていただいてご使用を考えられているばいい、お勧めがいくつかあります。
1. 標準グリッドは無効にします。
2. 履歴でのバーの数を変更します（サービス->設定->
3. クライアント端末を再起動します。
4. チャートを開いてこのインディケータを接続します。下のような図が現れます.
5. 作成されたオブジェクトを選択して削除します。
6. マウスの右クリックで、テンプレートを Default.tplという名前で保存します（テンプレート->テンプレートを保存する）。
その結果、グリッドは、開放時と任意のグラフの変化を自動的に起動されます。時間やその他の情報はログに出力されます。
2010.06.15 11:53:16 Setka (AUDUSD,M15) Failure or first call Time= 1.4 sec for 50000 bars ObjectsTotal= 12718 MaxBars= 0
- グリッドの開始時間を短縮したい場合は（そして履歴のすべててグリッドがいらない場合）、テンプレートを保存する前にMaxBars=2000 を設定します。
- もみ合い相場または障害が発生した場合（見てわかります）、インディケータの再計算にはチャートを更新する（「更新」）必要があります。
インディケータおよび例の開発を手助けしてくれたRenat（例はhttps://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3）に感謝します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/111
