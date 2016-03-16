内容



このインディケータは、日（週、月）の開始点と終了点をすぐに決定し、期間の高値と安値、期間の動作の度合と方向、重要なレベル（数）、取引の開始時間、ニュース出版時間などを確認するのに役立ちます。

有用だとおもいますので、お使いになってみてください。MQL5言語は MQL4では実装できなかった関数の実装を可能にします（https://www.mql5.com/ru/code/8684）を参照）。



input int Step= 250 ; input int Figure= 1000 ;

デフォルトでは、次のパラメータがあります。

時には、銘柄のためにこれらの設定を変更する必要があります。プログラムのコードで入力変数を変更することによって、独自のカラースキームの設定が可能です。

color new_hour= DimGray ; color new_day = Blue ; color new_week= DeepPink ; color new_mon = Yellow ; color new_Hfigure= RoyalBlue ; color new_Hline= DimGray ;

これらの変数を変更することによって、独自のカラースキームを設定が可能です。



気に入っていただいてご使用を考えられているばいい、お勧めがいくつかあります。

1. 標準グリッドは無効にします。

2. 履歴でのバーの数を変更します（サービス->設定->





3. クライアント端末を再起動します。

4. チャートを開いてこのインディケータを接続します。下のような図が現れます.





5. 作成されたオブジェクトを選択して削除します。





6. マウスの右クリックで、テンプレートを Default.tplという名前で保存します（テンプレート->テンプレートを保存する）。





その結果、グリッドは、開放時と任意のグラフの変化を自動的に起動されます。時間やその他の情報はログに出力されます。

2010.06.15 11:53:16 Setka (AUDUSD,M15) Failure or first call Time= 1.4 sec for 50000 bars ObjectsTotal= 12718 MaxBars= 0

グリッドの開始時間を短縮したい場合は（そして履歴のすべててグリッドがいらない場合）、テンプレートを保存する前に MaxBars =2000 を設定します。

もみ合い相場または障害が発生した場合（見てわかります）、インディケータの再計算にはチャートを更新する（「更新」）必要があります。

インディケータおよび例の開発を手助けしてくれたRenat（例はhttps://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3）に感謝します。