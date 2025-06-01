당사 팬 페이지에 가입하십시오
정보의 약 90%는 시각을 통해 받아들입니다. 모든 것은 비교를 통해 알 수 있으며, 이를 위해 우리는 측정하고 비교하고 분석하고 생각할 수 있는 기준점(춤을 출 수 있는 난로)이 필요합니다.
이 지표는 하루(주, 월)의 시작과 끝을 즉시 결정하고, 해당 기간의 최대 및 최소 가격(보다 정확하게 결정), 관심 기간의 움직임 크기 및 방향, 대규모 구매자(판매자)가 설 수 있는 중요한 수준(수치), 증권 거래소의 시작, 보도 자료 등을 확인하는 데 도움이 됩니다.
이 지표로 작업하면 저처럼 여러분도 이 지표 없이는 할 수 없을 것이라고 생각합니다. MQL5는 메타트레이더 4에서는 불가능했던 많은 것을 구현했습니다 https://www.mql5.com/ko/code/8684.
다음 매개변수는 기본적으로 설정되어 있습니다:
input int Step=250; // 수직 포인트의 그리드 간격 input int Figure=1000; // 모양 피치 input int MaxBars=0; // 기록 제한(0 - 모든 기록)일부 상품의 경우 보조지표(선물, 지수...)를 시작할 때 이러한 매개변수를 변경해야 하는 경우가 있습니다.
// 세로줄 색상 color new_hour=DimGray; // 새로운 시간 color new_day =Blue; // 새로운 하루 color new_week=DeepPink; // 새 주 color new_mon =Yellow; // 새 달 // 수평선 색상 color new_Hfigure=RoyalBlue; // 새 그림 color new_Hline=DimGray; // 새 줄
프로그램 코드에서 이러한 변수를 변경하여 필요에 따라 색 구성표를 조정할 수 있습니다.
이 그리드가 마음에 드시고 영구적으로 사용하고 싶으시다면 추천합니다:
1. 표준 그리드를 비활성화합니다.
2. 기록 서비스-> 설정->에서 기록의 깊이를 제한합니다:
3. 터미널을 다시 시작합니다.
4. 차트를 열고 이 인디케이터를 첨부합니다. 저에게는 이렇게 보입니다:
5. 생성된 모든 그래픽 개체를 선택하고 삭제합니다.
6. 그래픽 템플릿->템플릿 저장...을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 기본값이라는 이름으로 저장합니다.
이제 차트를 열고 수정할 때 이 그리드가 자동으로 적용됩니다. 그러면 그리드 실행에 소요된 시간에 대한 정보가 로그에 표시됩니다.
2010.06.15 11:53:16 Setka (AUDUSD,M15) Сбой или первый запуск Time= 1.4 sec for 50000 bars ObjectsTotal= 12718 MaxBars= 0
- 시작 시간을 줄이고 전체 기록에 그리드가 필요하지 않은 경우 템플릿을 저장하기 전에 MaxBars=2000으로 설정하세요.
- 보합장 또는 크래시(시각적으로 확인할 수 있음)에서는 차트에서 새로 고침 명령을 내려 지표를 다시 계산해야 합니다.
지표 작성과 올바른 프로그래밍 데모( https://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3)에 도움을 주신 Renat에게 진심으로 감사드립니다.
H.Y. 시장에서 편안한 작업을 기원합니다 ...
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/111
