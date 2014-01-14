Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Bollinger Bandwidth 1.0 para MetaTrader 5 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2681
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador mide la distancia entre las Bandas de Bollinger ® y la dispone como un indicador singular, usando las técnicas de MetaTrader 5 para simplificar los cálculos Bollinger.
Esta versión nueva diseñada con MetaTrader 5 toma los cálculos de iBands y realiza los cálculos necesarios para obtener la diferencia entre el ancho de banda superior e inferior.
Esta versión también viene con un intento de proporcionar desplazamiento de dígitos por lo que se puede colocar en un 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, o 5 dígitos y el valor resultante debe ser correcto.
Puede que sea necesario ajustar la configuración de los dígitos, puede que todas las variantes no se hayan tenido en cuenta. El código está disponible para que usted lo modifique.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/105
La función permite comprobar si una nueva barra ha aparecido en el marco de tiempo indicado.Setka (cuadrícula)
El propósito de esta cuadrícula es reemplazar la cuadrícula estándar con otra más conveniente, que permita identificar muchos puntos importantes en el gráfico, las propiedades del movimiento del precio y comprobar la calidad de las cotizaciones (determinar la presencia de huecos).
El script obtiene el contenido del Portapapeles de Windows.Asesor Experto Simple MA
Algo para los que quieran probar el nuevo Probador de Estrategias y no tienen ningún EA.