El indicador mide la distancia entre las Bandas de Bollinger ® y la dispone como un indicador singular, usando las técnicas de MetaTrader 5 para simplificar los cálculos Bollinger.



Esta versión nueva diseñada con MetaTrader 5 toma los cálculos de iBands y realiza los cálculos necesarios para obtener la diferencia entre el ancho de banda superior e inferior.

Esta versión también viene con un intento de proporcionar desplazamiento de dígitos por lo que se puede colocar en un 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, o 5 dígitos y el valor resultante debe ser correcto.

Puede que sea necesario ajustar la configuración de los dígitos, puede que todas las variantes no se hayan tenido en cuenta. El código está disponible para que usted lo modifique.

