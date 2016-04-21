CodeBaseKategorien
Der Indikator misst die Distanz zwischen den Bollinger Bändern ® und stellt diese als einzelnen Indikator dar, wobei die MetaTrader 5 Technologien verwendet werden um die Bollinger Berechnungen zu vereinfachen.

Diese neue Version, die mit MetaTrader 5 entworfen wurde, zieht die Berechnungen von iBands heran und ruft diese auf um die Differenz zwischen dem unterem und oberen Band zu ermitteln.

Diese Version versucht außerdem einen Ziffern-Offset zu bieten so dass Sie sie auf zwei-,drei-,vier- oder fünfstellige Ziffern anwenden können und das Ergebnis sollte korrekt sein.

Die Zifferneinstellung muss ggf. noch angepasst werden, es wurden unter Umständen nicht alle Varianten berücksichtigt. Der Code steht für Änderungen zur Verfügung.

Abbildung:

Bollinger Bandwidth für MetaTrader 5

