und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bollinger Bandwidth 1.0 für MetaTrader 5 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1949
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator misst die Distanz zwischen den Bollinger Bändern ® und stellt diese als einzelnen Indikator dar, wobei die MetaTrader 5 Technologien verwendet werden um die Bollinger Berechnungen zu vereinfachen.
Diese neue Version, die mit MetaTrader 5 entworfen wurde, zieht die Berechnungen von iBands heran und ruft diese auf um die Differenz zwischen dem unterem und oberen Band zu ermitteln.
Diese Version versucht außerdem einen Ziffern-Offset zu bieten so dass Sie sie auf zwei-,drei-,vier- oder fünfstellige Ziffern anwenden können und das Ergebnis sollte korrekt sein.
Die Zifferneinstellung muss ggf. noch angepasst werden, es wurden unter Umständen nicht alle Varianten berücksichtigt. Der Code steht für Änderungen zur Verfügung.
Abbildung:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/105
Das Script übernimmt den Inhalt der Windows Zwischenablage.Simple MA Expert Advisor
Etwas für diejenigen die den neuen Strategietester ausprobieren wollen und keinen EA haben.
Die Funktion ermöglicht die Prüfung ob ein neuer Balken in der angegebenen Zeiteinheit aufgetaucht ist.Setka (Gitter)
Der Zweck dieses Gitters ist es, das Standardgitter mit einem praktischeren zu ersetzen. Es ermöglicht, viele wichtige Punkte auf dem Chart zu bestimmen sowie die Charakteristika des Kursverlaufs und die Qualität der Kursdaten zu erkennen (durch die Präsenz von Kurslücken).