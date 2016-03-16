内容



このインディケータはボリンジャーバンド®間の距離を測定してボリンジャーの計算を簡略化するためのMetaTrader 5 の技術を使用して、シングラインディケータとして提供します。



MetaTrader 5 を使用して設計この新しいバージョンでは、iBandsの計算を取り、上下のバンド幅の差を取得するために必要な計算を実行するために呼び出します。

このバージョンはまた、2桁、3桁、4、桁、または5桁でドロップしても結果の値が正しいような桁のオフセットの提供を試みます。

数字の設定は、すべての変異体が考慮されていない可能性があり、調整する必要があります。コードの変更が可能です。

