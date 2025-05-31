이 인디케이터는 볼린저 밴드 사이의 거리를 측정하여 단일 인디케이터로 제공하며, 메타트레이더 5 기술을 사용하여 볼린저 계산을 간소화합니다.



메타트레이더 5로 설계된 이 새 버전은 아이밴드의 계산을 가져와서 상한과 하한 대역폭의 차이를 구하는 데 필요한 계산을 수행하도록 호출합니다.

또한 이 버전은 자릿수 오프셋을 제공하여 2자리, 3자리, 4자리 또는 5자리로 떨어뜨릴 수 있으며 결과값이 정확해야 합니다.

자릿수 설정을 조정해야 할 수도 있으며, 모든 변형이 고려되지 않았을 수도 있습니다. 코드를 수정할 수 있습니다.

