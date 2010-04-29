Ставь лайки и следи за новостями
Bollinger Bandwidth 1.0 for MetaTrader 5 - индикатор для MetaTrader 5
Измеряет расстояние между полосами Боллинджера (Bollinger Bands ®), выполнен на основе встроенного индикатора iBands.
Эта новая версия, реализованная на MetaTrader 5, использует для расчетов данные встроенного индикатора iBands, необходимые для расчета разности между верхней и нижней полосами.
В этой версии реализована попытка учета точности котировок инструмента, к которому прикреплен индикатор: котировки с 2, 3, 4 и 5 знаками должны показывать правильные значения.
Возможно, обработку количества знаков в точности нужно улучшить, все возможные варианты не рассматривались. Код доступен, можете изменить.
Оригинальная версия: Bollinger Bandwidth 1.0 for MetaTrader 5
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/105
