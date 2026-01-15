Fan sayfamıza katılın
Squize_MA - MetaTrader 5 için gösterge
Gerçek yazar:
Kalenzo
Squize_MA göstergesi, farklı ortalama dönemlerine sahip iki muwing'in kesişimini temsil eder, ayrıca grafiğe koşullu düz sınırlar eklenir.
Bunların ötesine çıkış, istikrarlı bir trend için koşulların ortaya çıktığına işaret eder.
Şekil 1 Squize_MA göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1033
