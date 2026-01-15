CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Squize_MA - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
12
Valutazioni:
(18)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
squize_ma.mq5 (12.88 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

Kalenzo

L'indicatore Squize_MA rappresenta l'intersezione di due muwings con periodi di mediazione diversi, a cui si aggiungono confini piatti condizionati.

L'uscita al di là di essi segnala l'emergere delle condizioni per una tendenza stabile.

Fig.1 Indicatore Squize_MA

Fig.1 Indicatore Squize_MA

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1033

XMA di terza generazione XMA di terza generazione

La 3rd Generation XMA è una media mobile di terza generazione. Si tratta di una versione avanzata dell'indicatore di media mobile (MA) standard, che utilizza una procedura piuttosto semplice per ridurre il ritardo temporale basato sull'aumento del periodo della media mobile.

SinTick SinTick

Indicatore di zecca sinusale!!!

Calcolatore del rischio per MT 5 Calcolatore del rischio per MT 5

L'indicatore calcola il rischio in percentuale e fornisce la dimensione del lotto accettabile per il rischio. È sufficiente specificare il rischio in percentuale e la dimensione dello stop in pips.

Custom Hammer and Inverted Hammer Custom Hammer and Inverted Hammer

Martello e martello rovesciato personalizzati