Squize_MA - indicatore per MetaTrader 5
Autore reale:
Kalenzo
L'indicatore Squize_MA rappresenta l'intersezione di due muwings con periodi di mediazione diversi, a cui si aggiungono confini piatti condizionati.
L'uscita al di là di essi segnala l'emergere delle condizioni per una tendenza stabile.
Fig.1 Indicatore Squize_MA
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1033
