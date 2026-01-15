코드베이스섹션
지표

Squize_MA - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin
17
(18)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) 조회
squize_ma.mq5 (12.88 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요

실제 작성자:

Kalenzo

Squize_MA 인디케이터는 평균 주기가 다른 두 뮤윙의 교차점과 조건부 플랫 경계가 차트에 추가된 것을 나타냅니다.

이를 넘어서는 것은 안정적인 추세의 출현을 의미합니다.

그림 1 Squize_MA 표시기

그림 1 Squize_MA 인디케이터

원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1033

