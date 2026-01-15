거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Squize_MA - MetaTrader 5용 지표
실제 작성자:
Kalenzo
Squize_MA 인디케이터는 평균 주기가 다른 두 뮤윙의 교차점과 조건부 플랫 경계가 차트에 추가된 것을 나타냅니다.
이를 넘어서는 것은 안정적인 추세의 출현을 의미합니다.
그림 1 Squize_MA 인디케이터
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1033
