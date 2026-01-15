CodeBaseSections
Indicateurs

Squize_MA - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Vues:
21
Note:
(18)
Publié:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) afficher
squize_ma.mq5 (12.88 KB) afficher
Télécharger au format ZIP
Véritable auteur :

Kalenzo

L'indicateur Squize_MA représente l'intersection de deux muwings avec des périodes de calcul de moyenne différentes et des limites conditionnelles plates sont ajoutées au graphique.

Le dépassement de ces limites signale l'émergence des conditions d'une tendance stable.

Fig.1 Indicateur Squize_MA

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1033

