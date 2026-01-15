Rejoignez notre page de fans
Squize_MA - indicateur pour MetaTrader 5
Véritable auteur :
Kalenzo
L'indicateur Squize_MA représente l'intersection de deux muwings avec des périodes de calcul de moyenne différentes et des limites conditionnelles plates sont ajoutées au graphique.
Le dépassement de ces limites signale l'émergence des conditions d'une tendance stable.
Fig.1 Indicateur Squize_MA
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1033
