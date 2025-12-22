Panel de operaciones: Cómo cubrir posiciones perdedoras con posiciones rentables en la cuadrícula de órdenes

¿Cómo deshacerse de las posiciones menos rentables en la cuadrícula de órdenes, cubriéndolas con posiciones rentables?

Por ejemplo, tenemos una cuadrícula que consta de posiciones de compra:





Vemos que la tendencia es bajista y la probabilidad de que el precio revierta al alza es baja. ¿Cómo podemos reducir la pérdida de la cuenta en esta situación y eliminar las posiciones perdedoras?

En este caso, podemos cerrar las posiciones más externas, donde las ganancias y las pérdidas se compensarán, reduciendo su beneficio total a cero.

De esta manera, reducimos el tamaño de la cuadrícula de órdenes (la carga del depósito), eliminando la posición no rentable más distante.

A continuación, podemos abrir una orden pendiente en lugar de la posición cerrada y, si el precio retrocede, cerrar de nuevo la posición menos rentable.





Pero, ¿cómo evitar perderse el momento en que el precio retrocede? Puede usar TradePanel para esto. Configúrelo y habilite esta función. TradePanel rastreará las ganancias de sus posiciones y, en cuanto surja la oportunidad de cerrar una posición perdedora con una rentable, lo hará.

Cómo configurar esta función:

Vaya a la pestaña "Cuadrículas" y seleccione la cuadrícula de pedidos a la que desea aplicar esta función:

Si no tiene una cuadrícula de pedidos, puede crear una a partir de pedidos y posiciones existentes haciendo clic en este botón y seleccionando los pedidos y posiciones deseados:

Vaya a la pestaña AutoCl:

Configure los siguientes ajustes:

1️⃣ Establezca la pérdida mínima para la posición a la que se aplicará la función.

2️⃣ Establezca la ganancia restante después de que la función cierre las posiciones.

3️⃣ Establezca el número de posiciones rentables que la función puede usar para cerrar una posición perdedora.

4️⃣ Active la casilla de verificación.

Por ejemplo, se establecieron los siguientes parámetros:

Pérdida mínima: -30$,

Ganancia adicional: 10$,

Número máximo de posiciones rentables: 3.

Según esta configuración, la función buscará posiciones con una pérdida de al menos -$30. En cuanto aparezca dicha posición, TradePanel comenzará a compararla con posiciones rentables.

Las posiciones rentables se seleccionarán de forma que las ganancias de las posiciones rentables compensen las pérdidas de las posiciones no rentables, con una ganancia residual de al menos $10. Se pueden usar de una a tres posiciones rentables para cubrir la pérdida.

En cuanto se encuentren posiciones rentables que compensen la posición no rentable, la función las cerrará inmediatamente y continuará buscando nuevas posiciones no rentables.