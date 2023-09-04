- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|WINZ23
|357
|WINJ25
|343
|WINJ24
|324
|WINV24
|321
|WINQ24
|320
|WINM25
|315
|WINZ24
|312
|WING24
|308
|WINV25
|296
|WINM24
|290
|WINQ25
|289
|WINV23
|282
|WING25
|270
|WINZ25
|260
|WING26
|34
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINZ23
|59
|WINJ25
|-586
|WINJ24
|453
|WINV24
|-1.6K
|WINQ24
|508
|WINM25
|1.2K
|WINZ24
|414
|WING24
|-1
|WINV25
|81
|WINM24
|387
|WINQ25
|-505
|WINV23
|403
|WING25
|1.5K
|WINZ25
|-431
|WING26
|-919
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINZ23
|670
|WINJ25
|-6.4K
|WINJ24
|5.1K
|WINV24
|-11K
|WINQ24
|5.7K
|WINM25
|7.6K
|WINZ24
|-215
|WING24
|-10
|WINV25
|-1.5K
|WINM24
|4.4K
|WINQ25
|-2.6K
|WINV23
|4.6K
|WING25
|9.1K
|WINZ25
|-3.6K
|WING26
|-7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XPMT5-PRD" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.
Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários. A outra configuração roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
USD
BRL
BRL