Robotizz Xperience AMS
Renato Takahashi

Robotizz Xperience AMS

Renato Takahashi
0 reviews
Reliability
121 weeks
0 / 0 USD
Copy for 150 USD per month
growth since 2023 43%
XPMT5-PRD
1:1
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 321
Profit Trades:
2 123 (49.13%)
Loss Trades:
2 198 (50.87%)
Best trade:
392.00 BRL
Worst trade:
-376.00 BRL
Gross Profit:
148 935.00 BRL (480 060 pips)
Gross Loss:
-146 768.00 BRL (474 860 pips)
Maximum consecutive wins:
13 (434.00 BRL)
Maximal consecutive profit:
1 104.00 BRL (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
9.49%
Max deposit load:
24.77%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
34
Avg holding time:
34 minutes
Recovery Factor:
0.43
Long Trades:
2 210 (51.15%)
Short Trades:
2 111 (48.85%)
Profit Factor:
1.01
Expected Payoff:
0.50 BRL
Average Profit:
70.15 BRL
Average Loss:
-66.77 BRL
Maximum consecutive losses:
12 (-940.00 BRL)
Maximal consecutive loss:
-1 411.00 BRL (10)
Monthly growth:
-35.47%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
131.00 BRL
Maximal:
4 990.00 BRL (41.18%)
Relative drawdown:
By Balance:
46.51% (4 446.00 BRL)
By Equity:
6.02% (578.00 BRL)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
WINZ23 357
WINJ25 343
WINJ24 324
WINV24 321
WINQ24 320
WINM25 315
WINZ24 312
WING24 308
WINV25 296
WINM24 290
WINQ25 289
WINV23 282
WING25 270
WINZ25 260
WING26 34
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ23 59
WINJ25 -586
WINJ24 453
WINV24 -1.6K
WINQ24 508
WINM25 1.2K
WINZ24 414
WING24 -1
WINV25 81
WINM24 387
WINQ25 -505
WINV23 403
WING25 1.5K
WINZ25 -431
WING26 -919
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ23 670
WINJ25 -6.4K
WINJ24 5.1K
WINV24 -11K
WINQ24 5.7K
WINM25 7.6K
WINZ24 -215
WING24 -10
WINV25 -1.5K
WINM24 4.4K
WINQ25 -2.6K
WINV23 4.6K
WING25 9.1K
WINZ25 -3.6K
WING26 -7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +392.00 BRL
Worst trade: -376 BRL
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +434.00 BRL
Maximal consecutive loss: -940.00 BRL

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XPMT5-PRD" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.


Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.

Ativo (timeframe): WIN (M4).


Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários. A outra configuração roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


