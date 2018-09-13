YiiYnn lines to predicate the change of trending

—— 进入本指标前，请谨记：『不易，变易』。拔开数理统计的枝叶，变化是不变的定理才是本指标的由来和内涵思想。本指标只应指明变化到不变之间的契机。

本指标——阴阳线指标（YiiYnn）由一条粗蓝色实线和一条细烟绿色虚线构成，粗实线叫阳线(Ynn)，作为主线，细虚线叫阴线（Yii），作为辅线。本指标不同DeMarks去搜索哪个周期的最高最低，也不同Stoch那样告诉你超买超卖超过后缩小再等超买超卖直至资金的尽头。本指标是分析价格减速动态均值线的（偏）相关性及自相关性，并采用标准差的方法进行滤波以求趋势示意更明朗。所以，本指标有以下特性：

指标依据波浪理论，有二阶线性插值模拟组合多条均线（开收高低）构建波浪动力并分析它们各自相关性，所以将对趋势有很好的预测性——与MACD、ATR等相比。它并非只让我们看到趋势的尾巴，请参考最后一张示例图； 指标采用简单的方差进行差相过滤，在兼顾计算性能的同时让盘整阶段的指示更明朗； 阳线与阴线之间是偏相关差相，具有阴消阳长相互激励、抵消的特点，因此命名； 本指标中判定的趋势与常人所称『趋势』不同，本指标中的趋势包括：上涨、下跌和横盘。不要忽略横盘，它也是一种具有前进动力的趋势，掌握得好，可以在盘整中赢利。