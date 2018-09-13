YiiYnn lines to predicate the change of trending

—— 进入本指标前，请谨记：『不易，变易』。拔开数理统计的枝叶，变化是不变的定理才是本指标的由来和内涵思想。本指标只应指明变化到不变之间的契机。

本指标——阴阳线指标（YiiYnn）由一条粗蓝色实线和一条细烟绿色虚线构成，粗实线叫阳线(Ynn)，作为主线，细虚线叫阴线（Yii），作为辅线。本指标不同DeMarks去搜索哪个周期的最高最低，也不同Stoch那样告诉你超买超卖超过后缩小再等超买超卖直至资金的尽头。本指标是分析价格减速动态均值线的（偏）相关性及自相关性，并采用标准差的方法进行滤波以求趋势示意更明朗。所以，本指标有以下特性：

  1. 指标依据波浪理论，有二阶线性插值模拟组合多条均线（开收高低）构建波浪动力并分析它们各自相关性，所以将对趋势有很好的预测性——与MACD、ATR等相比。它并非只让我们看到趋势的尾巴，请参考最后一张示例图；
  2. 指标采用简单的方差进行差相过滤，在兼顾计算性能的同时让盘整阶段的指示更明朗；
  3. 阳线与阴线之间是偏相关差相，具有阴消阳长相互激励、抵消的特点，因此命名；
  4. 本指标中判定的趋势与常人所称『趋势』不同，本指标中的趋势包括：上涨、下跌和横盘。不要忽略横盘，它也是一种具有前进动力的趋势，掌握得好，可以在盘整中赢利。

使用方法：

  1. 当双线都为平稳直线平衡前进时（阳线为1，阴线为0），表明当前价格具有相当平衡的趋势（上涨、下跌、橫盘），可以按观察到的方向开仓即可。如果有合理的通道线辅助，也可以放心开回归的订单；
  2. 当阳线突然下潜到0线而阴线懒于变化时，先不需要慌，这通常只是微小的动荡，并且相信你当前的单子并不亏损，如果入场不晚的话；
  3. 当阳线下潜到0线并继续快速下钻，并且阴线也作出了变化，这时你真的需要考虑出场了，万万不可恋战，即使以后证明这只是个抑扬顿挫虚惊一场；
  4. 当双线都在反复上下震荡时，是盘整时的混战，阴阳互搏，我会退避三舍。记得：『龙战于野，其血玄黄』，这是混沌的力量比趋势倾向力量更强大的时候。

总之，当阴阳双线都安静地平衡前进时，你可以顺应方向入场盈利。当双线不安分的时候，你最好出场隔岸观火为妙。以下附上参数表：

  • Ynn Period - 阳线计算周期，越短对波动越敏感，过长则会丢失横盘识别；
  • Ynn Shift - 阳线迟化周期，1表示当前只观测上一根柱线及更旧的数据；
  • Ynn1 MA applied price - 参与阳线拟合的慢速均线计算价格；
  • Ynn1 MA method - 参与阳线拟合的慢速均线计算方法；
  • Ynn1 MA period - 参与阳线拟合的慢速均线计算周期；
  • Ynn1 MA shift - 参与阳线拟合的慢速均线迟化周期；
  • Ynn2 MA applied price - 参与阳线拟合的快速均线计算价格；
  • Ynn2 MA method - 参与阳线拟合的快速均线计算方法；
  • Ynn2 MA period - 参与阳线拟合的快速均线计算周期；
  • Ynn2 MA shift - 参与阳线拟合的快速均线迟化周期；
  • Yii Period - 阴线计算周期，无论过长过短，都能影响趋势变化契机的识别；
  • Yii Shift - 阴线迟化周期，同上述。它可以调整价格变动频度对趋势虚实的判别性能； 
  • Yii1 MA applied price - 参与阴线拟合的慢速均线计算价格；
  • Yii1 MA method - 参与阴线拟合的慢速均线计算方法；
  • Yii1 MA period - 参与阴线拟合的慢速均线计算周期；
  • Yii1 MA shift - 参与阴线拟合的慢速均线计算迟化周期；
  • Yii2 MA applied price - 参与阴线拟合的快速均线计算价格；
  • Yii2 MA method - 参与阴线拟合的快速均线计算方法；
  • Yii2 MA period - 参与阴线拟合的快速均线计算周期；
  • Yii2 MA shift - 参与阴线拟合的快速均线计算迟化周期。

最后，再次谨重说明：本指标只应指明变化到不变之间的那一点契机，方向性请观察价格或者简单的均线即可。不能仅凭单一的本指标出入场。所有对下一秒的事理推测均非事实，请不要沉溺迷信于本指标，市场有风险，请务必在自己能承受的范围内进行交易指标只是指示，交易是个人主观决定，无论盈亏本指标作者均不参与，也不负法律之责任！

附：截图为EURUSD H1 9月4日 中欧时间am 2点左右

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ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
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Meravith is a structural market analysis framework designed to organise multi-timeframe information into a continuously updated contextual model. Meravith blog:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/770467 Contextual Market Intelligence Meravith transforms thousands of structural calculations into a coherent representation of the current market. For every analysed timeframe, the system evaluates: Trend Direction Structural Reliability Volume Participation Dynamic Equilibrium Dynamic Support Tr
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
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BigPlayerRange — Best Indicator for Micro Index and Micro Dollar | MT5 Unlock the power of BigPlayerRange , widely recognized as the best institutional indicator for the micro index and micro dollar on MetaTrader 5. This powerful tool highlights strategic zones of institutional activity, providing ultra-precise market structure insights. How It Works: BigPlayerRange draws two horizontal zones based on institutional volume action: Green Zone — Where institutional buyers defend the price.
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