Smart Basket Trimmer Pro

Các Tính Năng Nổi Trội Của EA

  • Quản lý DCA đa tầng & Linh hoạt bước giá:

    • Cho phép tùy chọn Bước giá cố định (Points) hoặc Bước giá động biến thiên theo biên độ thị trường (ATR).

    • Kiểm soát an toàn bước giá với hệ thống Min/Max Step Points, chống việc dải lệnh quá sát khi thị trường phẳng hoặc quá thưa khi thị trường biến động mạnh.

    • Tự động lọc nến thông minh: Lệnh 2 cho phép vào linh hoạt theo giá, từ lệnh 3 trở đi bắt buộc lọc theo nến mới để chống bão giá.

  • Cơ chế TP Basket Đa Chế Độ (Set Giá Cứng / Line Ẩn):

    • Hỗ trợ chốt lời gộp theo điểm trung bình của toàn đội hình.

    • Tính năng Hidden TP Line (Ẩn TP) giúp vẽ đường ngang mục tiêu trực tiếp trên Chart và tự đóng lệnh ( CloseAll ), tránh việc để lộ điểm TP cho sàn (Broker) cũng như giảm tải việc spam Modify Order lên Server.

  • Thuật Toán Tỉa Lệnh (Prune / Trim ABC):

    • Tự động phân loại nhóm lệnh xanh nhất (nhóm A) để gánh lỗ cho các lệnh đỏ nặng nhất (nhóm B) và đỏ nhẹ nhất (nhóm C).

    • Giải phóng ký quỹ (Margin) và hạ Drawdown liên tục mà vẫn bảo đảm thặng dư lợi nhuận tối thiểu ( InpTrimBuffer ).

  • Chuẩn Hóa Tiền Tệ Tự Động (USD / Cent / Backtest):

    • EA tự động quét ký hiệu tài khoản ( ACCOUNT_CURRENCY ) để nhân hệ số thặng dư 100x nếu chạy tài khoản Cent, đảm bảo việc test Backtest hay chạy Live trên tài khoản Cent/USD đạt chính xác 100% về tiền mặt.

  • Bộ Lọc An Toàn & Xu Hướng:

    • Kiểm soát Max Spread đầu vào (25-30 points) để chặn mở lệnh DCA trong các thời điểm giãn spread như giao phiên hoặc tin tức.

    • Cho phép chọn chiều giao dịch chủ động: Chỉ Buy, Chỉ Sell hoặc Cả hai chiều.


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Vu Hong Quang Dang
Experts
Optimized for $500 growth accounts. This high-performance EA targets 20% monthly returns by securing 1% daily profit through smart entry logic. Safety is priority #1: Hard protections engage at 8% daily or 15% monthly drawdown to prevent account blowouts. A perfect balance of aggressive compounding and strict risk management for small capitals. Thanks
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