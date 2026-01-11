Indonesian Member - page 96

ilmanfx:

im from indonesia.. nice to meet here


selamat pagi, senang bpk ikut bergabung :)

 
ilmanfx:

im from indonesia.. nice to meet here

Halo gan, selamat pagi

kok bahasanya orang sono ya apa dah lupa sama bahasa indonesia hehe

 
Yohana Parmi:

pagi pak, hehe.. iya dikirim aja

beberapa hari ini masih digangguin anak2 terus malah pd manja nempel2 di laptop :)

wuaduh nempel di laptop? Lepas lagi gak?
 
Met pagi semua...  Semoga tradingnya profit kemarin dan hari ini... 
 

Selamat siang, saya baru belajar bahasa mql.

Saya mau tanya, saya ingin mencoba mengkoneksikan mql4 dengan mysql. Maka dari itu saya menggunakan mql4-mysql. saya sudah mendownloadnya, dan mencobanya tetapi mendapat  pesan error bahwa librari libmysql.dll tidak dapat di load. 

Apa yang salah? saya sudah mencari mql4 mysql lainnya namun hasilnya tetap sama, padahal saya sudah mendownload file libmysql.dll dan menaruhnya di folder libraries. 

FYI: saya memakai windows 10, metatrader 4.


Mohon bantuan para master untuk pencerahannya :)

 

saya mulai bergabung di komunitas ini sejak juni 2017. saya berharap banyak mendapatkan manfaat dari komunitas di signal trading. 

 
nelayan79:
Met pagi semua...  Semoga tradingnya profit kemarin dan hari ini... 

hadir siang hahaha

pake mysql buat apaan itu ? web ?

Ashari Ashari:

saya mulai bergabung di komunitas ini sejak juni 2017. saya berharap banyak mendapatkan manfaat dari komunitas di signal trading. 

banyak manfaatnya mas, yang jelas disini harus mau mandiri dan mau membaca juga mencoba


@mba Yohana, I'm out server nya gak kuat euy dipake 4 MT4 jalan semua sering ngelag hehe, lanjutkan pertempuran Mba

 

Timeframe – M15. Currency EURUSD, GBPUSD. The EA can be tested by every tick.

Settings

  1. StartLots – starting lot size. StartLots can be modified by EA from a market situation, but no more than twice.
  2. StartHourStartMinute – EA operation start time. StartMinute must be a multiple of 15 (0-15-30-45). The recommended time 00:15 for EET (Eastern European Time).
  3. TakeProfitPip – profit target in pips from the entry price.
  4. StepPip – step of averaging in pips.
  5. UseMM_Balance – value in deposit currency. If this option is set (i.e. different from 0), then the starting lot is calculated per each part UseMM_Balance of deposit. If set to 0, then the starting lot is fixed and equals StartLots. For example, if StartLots=0.1 and UseMM_Balance=300, when the deposit is 300, the EA will open an order of 0.1 lot, and when the deposit is 600 – 0.2 lot, when the deposit is 900 – 0.3 lot, etc. This parameter is needed for reinvestment.

EA Features

  • Minimum deposit – 200$
  • Minimum lot – 0.01
  • Minimum leverage – 1:100
  • Recommended types of accounts – NDD and ECN
  • The EA does not require optimization

Files:
Miracle.ex4  251 kb
 

True Scalper EA 

 The product is a version of the Expert Advisor . Unlike the full version, the current one trades only a fixed lot with minimum volumes. The EA applies the unique trading algorithm based on a price movement to analyze the market status. TakeProfit and StopLoss values can be set manually or automatically by the EA. Positions are closed by a profit, time or after reaching TakeProfit or StopLoss level. The EA uses neither martingale, nor hedging and needs no complex setup. It is suitable for trading instruments with three or five decimal places and optimized for trading EURUSD M15.

Features

  • Ready to go without any particular setup.
  • It is possible to set the maximum spread size but not more than 20 points.
  • Trading in a certain day of week can be enabled.
  • Minimum initial deposit is $50.
  • The EA works best on EURUSD M15.
  • Supports any execution type.
  • Works on Standard and ECN accounts.

Advantages

  • Easy to use, no complex settings.
  • Low drawdown.

Parameters

  • Trade - trading settings.
  • M‌agic - EA's order magic number.
  • S‌lippage - slippage in pips. Recommended values are 0 to 3.
  • S‌topLoss - StopLoss value. If 0, the value is calculated and placed by the EA.
  • T‌akeProfit - TakeProfit value in pips. If 0, the value is calculated and placed by the EA.
  • M‌ax_Spread - maximum allowed spread size for opening positions, in points. If 0, the values does not exceed 20 points.
  • M‌ax_Lot - maximum allowed lot size.
  • T‌imeTrade - trading time settings.
  • O‌penHour - trading start hour.
  • O‌penMinute - trading start minute.
  • C‌loseHour - trading end hour.
  • C‌loseMinute - trading end minute.
  • MarketWatch - for the brokers that do not allow to set StopLoss, TakeProfit simultaneously with position opening.

Requirements

  • Recommended pair: EURUSD.
  • Timeframe: M15.
 
Files:
True_Scalper_EA.ex4  64 kb
 
bagi bagi tuyul rupanya :D
