im from indonesia.. nice to meet here
selamat pagi, senang bpk ikut bergabung :)
im from indonesia.. nice to meet here
Halo gan, selamat pagi
kok bahasanya orang sono ya apa dah lupa sama bahasa indonesia hehe
pagi pak, hehe.. iya dikirim aja
beberapa hari ini masih digangguin anak2 terus malah pd manja nempel2 di laptop :)
Selamat siang, saya baru belajar bahasa mql.
Saya mau tanya, saya ingin mencoba mengkoneksikan mql4 dengan mysql. Maka dari itu saya menggunakan mql4-mysql. saya sudah mendownloadnya, dan mencobanya tetapi mendapat pesan error bahwa librari libmysql.dll tidak dapat di load.
Apa yang salah? saya sudah mencari mql4 mysql lainnya namun hasilnya tetap sama, padahal saya sudah mendownload file libmysql.dll dan menaruhnya di folder libraries.
FYI: saya memakai windows 10, metatrader 4.
Mohon bantuan para master untuk pencerahannya :)
saya mulai bergabung di komunitas ini sejak juni 2017. saya berharap banyak mendapatkan manfaat dari komunitas di signal trading.
Met pagi semua... Semoga tradingnya profit kemarin dan hari ini...
hadir siang hahaha
pake mysql buat apaan itu ? web ?
saya mulai bergabung di komunitas ini sejak juni 2017. saya berharap banyak mendapatkan manfaat dari komunitas di signal trading.
banyak manfaatnya mas, yang jelas disini harus mau mandiri dan mau membaca juga mencoba
@mba Yohana, I'm out server nya gak kuat euy dipake 4 MT4 jalan semua sering ngelag hehe, lanjutkan pertempuran Mba
