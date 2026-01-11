Indonesian Member - page 355
Guudd.... Up up
mantap om...
mksh sinyal nya...
Hati2 om, di Zig Zag H4 kayanya mau turun tuh, tp di H1 mau naik.. (Newbie kuatir, hihi)
Di Fundamental kayanya mau naik ya Om..?
Oh, pake SR ya om, break out di R ya... mantaap Om Master, mksh om..
(cek lg di grafik, hehe)
(cek lg di grafik, hehe)
(cek lg di grafik, hehe)
Iya mas, pake S/R. Hrg nembus S berarti mau turun, kalo hrg nembus R berarti mau naik. Harga itu bergerak cuma 3 macam saja, naik, turun, dan sideways. Naahhh,,, sdh mengerti konsep dasarnya.. Pasti sdh tau pula kan cara mengetahui dmn S/R? Hehehe,,, masa sampe cari S/R aja gak tau.... (anak kecil aja tau,xixixixi). Kalian calon master, saya kan cuma pak nelayan...
Lagi belajar plus minus nya Zig Zag om.. aminnn, mudah2an jadi master jg, rejekinya nanti jg master dong, kaya om Nelayan spesialis penangkap ikan emas, haha.. belajar SR sekalian trend line dan channel, Om nelayan, di gabung sama Zig Zag...