nelayan79:
Guudd.... Up up

mantap om...
mksh sinyal nya...

 
Hati2 om, di Zig Zag H4 kayanya mau turun tuh, tp di H1 mau naik.. (Newbie kuatir, hihi)
 
Agung Siswanto:
Di Fundamental kayanya mau naik ya Om..?
 
Agung Siswanto:
Kuncinya: ditandai dulu dimana titik breakout & breakdown. Kalo harga menembus itu maka trend akan turun(breakdown) atau trend akan naik (breakout). Tentunya mengetahui letak S/R.
H4 hanyalah range waktu selama 4 jam. Setelah 4 jam, candlestick yg baru menjadi penunjuk arah. 
Besok bulan baru, timeframe baru MN dimulai, tentunya rentang harga enak diprediksi. Sy lg menerapkan sistem FIFO (fast in fast out), ketika hrg tdk sentuh set TP dan potensi berubah arah, lgsg ambil taking profit.
 
Now its 1147,just got an update
 
Mantaap Bro !!!
 
Iya mas, pake S/R. Hrg nembus S berarti mau turun, kalo hrg nembus R berarti mau naik. Harga itu bergerak cuma 3 macam saja, naik, turun, dan sideways. Naahhh,,, sdh mengerti konsep dasarnya.. Pasti sdh tau pula kan cara mengetahui dmn S/R? Hehehe,,, masa sampe cari S/R aja gak tau.... (anak kecil aja tau,xixixixi). Kalian calon master, saya kan cuma pak nelayan...
 
nelayan79:
Lagi belajar plus minus nya Zig Zag om.. aminnn, mudah2an jadi master jg, rejekinya nanti jg master dong, kaya om Nelayan spesialis penangkap ikan emas, haha.. belajar SR sekalian trend line dan channel, Om nelayan, di gabung sama Zig Zag...

 
mantappp
