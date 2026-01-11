Indonesian Member - page 462
Bisa lebih dijelaskan strategynya Pak, biar bisa dipelajari lebih detail ?
strategynya?... biar tidak tanya tanya lagi download nrp indinya disini mas Broo... showthread.
bisa dipelajari dihalaman sebelumnya dan detail tutorialnya banyak, disini
https://www.youtube.com/watch?v=kG_eIHIRuzE
https://www.youtube.com/watch?v=Bso1DjMMQJk
https://www.youtube.com/watch?v=nHPjFG4Yl_I
https://www.youtube.com/watch?v=GQxKXq5jPe0
https://www.youtube.com/watch?v=3b48ItcwOY0&t=1232s
happy Green Pips
https
muantep nih om.. main scalping atau intraday jg bisa yha dng bbma..
sy agak pasif mainnya positioning jangka panjang. Tapi kondisi gold lg konsolidasi gini, jadi pengen coba scalping intraday. hehhe
Hi All....
My name is Abdul, and I live in Jakarta, Just join on this Forum maybe can Improve my Trading,
since 2017 I was Trade in Hangseng Index until Now, Now I'm going to trade in Forex, especially in GBPUSD/ EURUSD/USDCHF if any Information Good copy Trade with this pair with free we can more discussed it.
Wish all of you Best Trade and Safe Trade...
hehe... memang untuk scalping range LWMA H4 yang jadi acuan,,, kita bisa entry di TF yang yg mana saja yg lebih kecil,.. anda bisa intraday jika bener bener ada kesibukan lain diluar... itu pilihan Broo.... biasanya Profesional memang intraday
Gold keluar dari konsolidasi, entry di area 1422 didapatkan waktu BBMA tf H1 membentuk extreme, sedangkan di TF H4 area 1422, membentuk pola re-entry, setelah CSM pertama, sesudah CSAK.
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..
Salam kenal mas.. saya kagum di indonesia punya developer sehebat anda.. saya lihat job anda di mql5 luar biasa
Thanks pak, kita semua juga sama sama belajar pak
mas Biantoro, minta code contoh menghubungkan garis pada panah BUY dan SELL seperti garis section zigzag,,, yang sederhana saja... terima kasih
Ini pak