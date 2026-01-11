Indonesian Member - page 462

Kasyaf:
Bisa lebih dijelaskan strategynya Pak,  biar bisa dipelajari lebih detail ?

strategynya?... biar tidak tanya tanya lagi download nrp indinya disini mas Broo...  showthread.

 bisa dipelajari dihalaman sebelumnya dan detail tutorialnya banyak, disini 

https://www.youtube.com/watch?v=kG_eIHIRuzE

https://www.youtube.com/watch?v=Bso1DjMMQJk 

https://www.youtube.com/watch?v=nHPjFG4Yl_I 

https://www.youtube.com/watch?v=GQxKXq5jPe0 

https://www.youtube.com/watch?v=3b48ItcwOY0&t=1232s

happy Green Pips


https
 
muantep nih om.. main scalping atau intraday jg bisa yha dng bbma.. 

sy agak pasif mainnya positioning jangka panjang. Tapi kondisi gold lg konsolidasi gini, jadi pengen coba scalping intraday. hehhe

 

Hi All....


My name is Abdul, and I live in Jakarta, Just join on this Forum maybe can Improve my Trading, 

since 2017 I was Trade in Hangseng Index until Now, Now I'm going to trade in Forex, especially in GBPUSD/ EURUSD/USDCHF if any Information Good copy Trade with this pair  with free we can more discussed it. 

Wish all of you Best Trade and Safe Trade... 

 
heavyrappa:

muantep nih om.. main scalping atau intraday jg bisa yha dng bbma.. 

sy agak pasif mainnya positioning jangka panjang. Tapi kondisi gold lg konsolidasi gini, jadi pengen coba scalping intraday. hehhe

hehe... memang untuk scalping range LWMA H4 yang jadi acuan,,, kita bisa entry di TF yang yg mana saja yg lebih kecil,.. anda bisa intraday jika bener bener ada kesibukan lain diluar... itu pilihan Broo.... biasanya Profesional memang intraday

 
1225113:

hehe... memang untuk scalping range LWMA H4 yang jadi acuan,,, kita bisa entry di TF yang yg mana saja yg lebih kecil,.. anda bisa intraday jika bener bener ada kesibukan lain diluar... itu pilihan Broo.... biasanya Profesional memang intraday

Gold keluar dari konsolidasi, entry di area 1422 didapatkan waktu BBMA tf H1 membentuk extreme, sedangkan di TF H4 area 1422, membentuk pola re-entry, setelah CSM pertama, sesudah CSAK. 


 
saya dari klaten masih terus belajar...
Biantoro Kunarto:
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..
Salam kenal mas.. saya kagum di indonesia punya developer sehebat anda.. saya lihat job anda di mql5 luar biasa
 
Atep Juyanda:
Salam kenal mas.. saya kagum di indonesia punya developer sehebat anda.. saya lihat job anda di mql5 luar biasa

Thanks pak, kita semua juga sama sama belajar pak

 
Biantoro Kunarto:

Thanks pak, kita semua juga sama sama belajar pak

mas Biantoro, minta code contoh menghubungkan garis pada panah BUY dan SELL seperti garis section zigzag,,, yang sederhana saja... terima kasih

 
1225113:

mas Biantoro, minta code contoh menghubungkan garis pada panah BUY dan SELL seperti garis section zigzag,,, yang sederhana saja... terima kasih

Ini pak

Files:
DrawLine.mq4  2 kb
DrawLine.ex4  7 kb
