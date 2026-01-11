Indonesian Member - page 463

Biantoro Kunarto:

Ini pak

Terima kasih banyak mas.... saya coba lihat dulu ...

 
Saya mau mendaftar sebagai reseller, tetapi selalu gagal karena saya tidak bisa ambil gambar bersamaan kode QR. Anda yang bisa bantu
hadir ,, :)

 

Waduh ketinggalan kereta roller coaster Gold lagi di 1401, semoga uptrend nya bertahan ya sepanjang bulan agustus ini.

Pola BBMA daily terdapat reject candle di LWMA low.

Tambahan filter thd pola BBMA: Price gold naik, volume naik, volatility turun = konfirmasi bullish

 
mudah mudahan Broo... tapi yang pasti masuk terminal lWMA 5 D1 dulu kwkw... ngetem


 
Trading pake demo aja loss teruss
 
Selamat malam bos bos sekalian ... Mau Tanya apakah disini ada yg pake EA martinangle ? ... Saya pengen pake EA Martin .... Kalo beli .. belinya dimana ?
 

Jaka Rianto Ikhmawan:

Selamat malam bos bos sekalian ... Mau Tanya apakah disini ada yg pake EA martinangle ? ... Saya pengen pake EA Martin .... Kalo beli .. belinya dimana ?


kalau itu bisa ditanyakan pada mas Margiyono

atau bisa coba EA saya di page 459
 
arkhand:
Trading pake demo aja loss teruss

trading mudah dengan indi ini aja mas Broo...Post 944

 
Salam Kenal, saya member baru
