Indonesian Member - page 463
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Ini pak
Terima kasih banyak mas.... saya coba lihat dulu ...
hadir ,, :)
Waduh ketinggalan kereta roller coaster Gold lagi di 1401, semoga uptrend nya bertahan ya sepanjang bulan agustus ini.
Pola BBMA daily terdapat reject candle di LWMA low.
Tambahan filter thd pola BBMA: Price gold naik, volume naik, volatility turun = konfirmasi bullish
Waduh ketinggalan kereta roller coaster Gold lagi di 1401, semoga uptrend nya bertahan ya sepanjang bulan agustus ini.
Pola BBMA daily terdapat reject candle di LWMA low.
Tambahan filter thd pola BBMA: Price gold naik, volume naik, volatility turun = konfirmasi bullish
mudah mudahan Broo... tapi yang pasti masuk terminal lWMA 5 D1 dulu kwkw... ngetem
Jaka Rianto Ikhmawan:
Selamat malam bos bos sekalian ... Mau Tanya apakah disini ada yg pake EA martinangle ? ... Saya pengen pake EA Martin .... Kalo beli .. belinya dimana ?
kalau itu bisa ditanyakan pada mas Margiyonoatau bisa coba EA saya di page 459
Trading pake demo aja loss teruss
trading mudah dengan indi ini aja mas Broo...Post 944