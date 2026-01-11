Indonesian Member - page 538
biasa jual lewat sentra gold..
suwun 👍😉
apa kira kira mandiri sudah gak kerjasama lagi dengan mql5.com?
Hari ini coba withdraw pake kartu debitnya Jenius (visa), bisa dan langsung masuk, mantap !!!
sekedar info ratenya lumayan tinggi Rp 14420/$
wes ga perlu paypal lagi
tq gan...
*auto daftar jenius :)
mantab
suwun infone
sekalian sharing
tadi ngurusi uang yang nyantol di mandiri
maksudku dari web money di ke bank mandiri
karena lama gak masuk ke rekening lalu saya coba urus ke bank mandiri
saya tanya ke web money mendapat jawaban sudah dikirim dan dapat bukti berupa nomor ARN
setelah itu saya datang ke bank mandiri
ternyata saya dihubungkan langsung ke call center
setelah proses ternyata di beritahu bahwa proses bisa memakan waktu antara 1 sampai 60 hari... [modar tenan nek nganti 2 bulan :D]
ternyata malam ini sudah masuk [Alhamdulillah]
ini gimana caranya dari webmoney bisa langsung ke mandiri?
ini gimana caranya dari webmoney bisa langsung ke mandiri?
pake transfer via nomor kartu
tapi mandiri sepertinya ada masalah
itu sebabnya saya harus ngurus ke bank
ada yang pernah pake ini?
Alhamdulillah...
btw
ada yang pernah pake ini?
western union feenya muahall.... sampai $20-an....
paypal katanya permanent.. ada yang coba credit card withdrawal ga?
dr sebelah
Hari ini coba withdraw pake kartu debitnya Jenius (visa), bisa dan langsung masuk, mantap !!!
sekedar info ratenya lumayan tinggi Rp 14420/$
wes ga perlu paypal lagi
daftar disini ya mas?