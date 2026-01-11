Indonesian Member - page 538

Fatchur Rochman:

biasa jual lewat sentra gold..

suwun 👍😉

 
yang jadi pertanyaan
apa kira kira mandiri sudah gak kerjasama lagi dengan mql5.com?
 
Biantoro Kunarto:

Hari ini coba withdraw pake kartu debitnya Jenius (visa), bisa dan langsung masuk, mantap !!! 

sekedar info ratenya lumayan tinggi Rp 14420/$

wes ga perlu paypal lagi

tq gan...

*auto daftar jenius :)

 
Umar Ismail:

mantab 
suwun infone

sekalian sharing
tadi ngurusi uang yang nyantol di mandiri
maksudku dari web money di ke bank mandiri
karena lama gak masuk ke rekening lalu saya coba urus ke bank mandiri
saya tanya ke web money mendapat jawaban sudah dikirim dan dapat bukti berupa nomor ARN

setelah itu saya datang ke bank mandiri 
ternyata saya dihubungkan langsung ke call center
setelah proses ternyata di beritahu bahwa proses bisa memakan waktu antara 1 sampai 60 hari... [modar tenan nek nganti 2 bulan :D]
ternyata malam ini sudah masuk [Alhamdulillah]


 

ini gimana caranya dari webmoney bisa langsung ke mandiri?

 
Bobby Prabowo:

ini gimana caranya dari webmoney bisa langsung ke mandiri?

pake transfer via nomor kartu
tapi mandiri sepertinya ada masalah
itu sebabnya saya harus ngurus  ke bank

 
btw 
ada yang pernah pake ini?
 
Alhamdulillah... 

 
Umar Ismail:
btw 
ada yang pernah pake ini?

western union feenya muahall.... sampai $20-an.... 

 
Ivan Chen:

paypal katanya permanent.. ada yang coba credit card withdrawal ga?

dr sebelah

 

 
Biantoro Kunarto:

Hari ini coba withdraw pake kartu debitnya Jenius (visa), bisa dan langsung masuk, mantap !!! 

sekedar info ratenya lumayan tinggi Rp 14420/$

wes ga perlu paypal lagi

daftar disini ya mas?


