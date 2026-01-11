Indonesian Member - page 52
Selamat pagi forex mania
semoga semua trader mendapat hasil yang memuaskan minggu ini
meski itu tidak berlaku untuk ane karena beberapa kerugian
Semoga minggu depan lebih beruntung.. amin. ^_^
Amin Ya Rabb,
kembali melihat chart biar gak bosan sambil menghayal ada cewek cantik menari di depan chart
hhh
kembali ke dunia nyata, istri menunggu WD ckakaka
haha
selamatkan profit berikan pada istri tercinta
yang punya istri trading ada yang ditemenan hhh
gpp mas, itu wajar karena mmg forex engga mudah, dan psikologi bener2 diuji deh ^_^
misalnya pada UJ ini ya, pas lagi senggang tadi saya buatkan contoh gimana tidak mudah nya market fx :
Eurusd kemarin dan sudah beberapa hari yang lagi keren naiknya gan
usdjpy malah anjlok jauh juga tuh
wihhh keren sekarang boleh pake bahasa Indonesia...
saya sudah lama gabung forum ini tapi tidak pernah nimbrung di sini...
salam kenal dari madiun jawa timur...
Salam kenal gan dari sukloharjo jawa tengah ane
masih ada bau tetangga sama jawanya hehe
ngopi gan