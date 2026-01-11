Indonesian Member - page 52

Selamat pagi forex mania

semoga semua trader mendapat hasil yang memuaskan minggu ini

meski itu tidak berlaku untuk ane karena beberapa kerugian

 
Semoga minggu depan lebih beruntung.. amin. ^_^
 
Roberto Jacobs:
Semoga minggu depan lebih beruntung.. amin. ^_^

Amin Ya Rabb,

kembali melihat chart biar gak bosan sambil menghayal ada cewek cantik menari di depan chart

hhh

 
kembali ke dunia nyata, istri menunggu WD ckakaka
 
Achmad Wijaya:
kembali ke dunia nyata, istri menunggu WD ckakaka

haha

selamatkan profit berikan pada istri tercinta

yang punya istri trading ada yang ditemenan hhh

 
gpp mas, itu wajar karena mmg forex engga mudah, dan psikologi bener2 diuji deh ^_^

misalnya pada UJ ini ya, pas lagi senggang tadi saya buatkan contoh gimana tidak mudah nya market fx :


 

Eurusd kemarin dan sudah beberapa hari yang lagi keren naiknya gan

usdjpy malah anjlok jauh juga tuh

 
[Deleted]  

wihhh keren sekarang boleh pake bahasa Indonesia...

saya sudah lama gabung forum ini tapi tidak pernah nimbrung di sini... 

salam kenal dari madiun jawa timur...

 
Salam kenal gan dari sukloharjo jawa tengah ane

masih ada bau tetangga sama jawanya hehe

ngopi gan

