ayo2.. pada WD :D:D libur panjang
 

Salam agan2,

Saya pakai MT4 dan setelah login saya bisa ketemu server GlobalPremier-Live (iPhone/Android) dan saya juga bisa menemukan server  GlobalPremier-Live bila saya menginstall applikasi dr websitenya https://www.globalpremier.com/.

Yg ingin saya tanyakan adalah

1. Saya coba download Metatrader dr website asli metatrader https://www.metatrader4.com/en, tetapi saya cuman menemuka n GlobalPremier-Demo, kenapa tidak bisa menemukan GlobalPremier-Live ?

2. Saya coba login lgsg dari Webtrading https://www.mql5.com/en/trading tetapi saya juga hanya menemukan GlobalPremier-Demo, kenapa tidak bisa menemukan GlobalPremier-Live?

Mohon pencerahan dan bantu agan2, terima kasih.

Robot 87:

Bisa pak, ini saya ketemu 

 
Saya mau tanya bagaimana caranya kalo mau withdraw deposit untuk mengembalikan uang saya ke rekening bank. Trims
 
Muhammad Umar Bakri:
ayo2.. pada WD :D:D libur panjang
Bagaimana caranya saya WD disitu keterangannya no erned money sudah saya buka WD tapi belum ada yang bisa di WD. Trims
 
Chadid A. Noor:
Saya mau tanya bagaimana caranya kalo mau withdraw deposit untuk mengembalikan uang saya ke rekening bank. Trims
Uang yg udah dideposit gk bisa di WD gan, itu udah ketentuan aturan MQL5
 
Chadid A. Noor:
Bagaimana caranya saya WD disitu keterangannya no erned money sudah saya buka WD tapi belum ada yang bisa di WD. Trims
Kalau bapak deposit di Mql5, tidak bisa diwithdraw, harus dibelanjakan di Mql5
 
Biantoro Kunarto:

Bisa pak, ini saya ketemu 

Gimana caranya ya pak...saya install lgsg dr https://www.metatrader4.com/en, terus waktu mo Open an Account/Login to Trade Account, sama sekali tidak melihat broker GlobalPremier-Live. Sepertinya walaupun saya ke https://www.metatrader4.com/en, saya melihat yg didownload itu sepertinya universal version. Jadi mungkin versi yg saya install ini bukan benar2 versi Metatrader4.

Tetapi kalau saya ke website GlobalPremier download dan install, saya bisa melihat server GlobalPremier-Live, jd mungkin bisa disharing tempat download metatrade4 sebenarnya.

Alasan saya menanyakan adalah saya ingin mempublish signal di website ini, saya tidak bisa konek ke GlobalPremier-Live waktu mau publish signal. Mohon pencerahannya dan terima kasih.

Robot 87:

Pakai MT4 download dari website brokernya saja pak. Jadi ketika masuk pertama kali sudah langsung kelihatan server brokernya. Itu lebih gampang
 
Robot 87:

Pak, itu MT5, yang dibutuhkan MT4 atau MT5?

