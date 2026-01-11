Indonesian Member - page 528
Salam agan2,
Saya pakai MT4 dan setelah login saya bisa ketemu server GlobalPremier-Live (iPhone/Android) dan saya juga bisa menemukan server GlobalPremier-Live bila saya menginstall applikasi dr websitenya https://www.globalpremier.com/.
Yg ingin saya tanyakan adalah
1. Saya coba download Metatrader dr website asli metatrader https://www.metatrader4.com/en, tetapi saya cuman menemuka n GlobalPremier-Demo, kenapa tidak bisa menemukan GlobalPremier-Live ?
2. Saya coba login lgsg dari Webtrading https://www.mql5.com/en/trading tetapi saya juga hanya menemukan GlobalPremier-Demo, kenapa tidak bisa menemukan GlobalPremier-Live?
Mohon pencerahan dan bantu agan2, terima kasih.
Bisa pak, ini saya ketemu
ayo2.. pada WD :D:D libur panjang
Saya mau tanya bagaimana caranya kalo mau withdraw deposit untuk mengembalikan uang saya ke rekening bank. Trims
Bisa pak, ini saya ketemu
Gimana caranya ya pak...saya install lgsg dr https://www.metatrader4.com/en, terus waktu mo Open an Account/Login to Trade Account, sama sekali tidak melihat broker GlobalPremier-Live. Sepertinya walaupun saya ke https://www.metatrader4.com/en, saya melihat yg didownload itu sepertinya universal version. Jadi mungkin versi yg saya install ini bukan benar2 versi Metatrader4.
Tetapi kalau saya ke website GlobalPremier download dan install, saya bisa melihat server GlobalPremier-Live, jd mungkin bisa disharing tempat download metatrade4 sebenarnya.
Alasan saya menanyakan adalah saya ingin mempublish signal di website ini, saya tidak bisa konek ke GlobalPremier-Live waktu mau publish signal. Mohon pencerahannya dan terima kasih.
Pak, itu MT5, yang dibutuhkan MT4 atau MT5?