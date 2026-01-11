Indonesian Member - page 358
Bagaimana cara chat dengan support mql5 ya. Akun saya gak di respons untuk jadi seller
Hanya bisa menunggu melalui service desk pak
Tapi lewat link ini :
https://www.mql5.com/en/contact
Me. From Jakarta, Indonesia. How are you? Is it okay to write in our own language?
salam kenal
Penampakan asli rambo kita ... Wkwkwkwk
haha semuanya asli masBroo .... cuma yang itu lagi jadi bintang film kwkwkw .... temen2 lagi pangling dan bingung nyarinya yowis jadi wong jowo maneh kwkwkwsing penting massuuuk Bu Ekkooo !!! ..... eh Pak Ekkooo !!! kwkwkw
Oke terima kasih pak
hallo Broo... mungkin ada yang asyik perlu diketahui....
Jam pasar forex. Kapan harus berdagang dan kapan tidak
Pasar forex buka 24 jam sehari. Ini memberikan peluang besar bagi para pedagang untuk berdagang kapan
saja siang atau malam. Namun, ketika tampaknya tidak begitu penting di awal, waktu yang tepat untuk berdagang
adalah salah satu poin paling penting untuk menjadi trader Forex yang sukses.
Jadi, kapan harus mempertimbangkan perdagangan dan mengapa?
Waktu terbaik untuk berdagang adalah ketika pasar adalah yang paling aktif dan karena itu memiliki volume
perdagangan terbesar. Pasar yang aktif diperdagangkan akan menciptakan peluang bagus untuk menangkap peluang
perdagangan yang baik dan menghasilkan keuntungan. Meskipun pasar lambat yang tenang benar-benar akan
membuang-buang waktu & upaya Anda - matikan komputer Anda dan jangan repot-repot!Memantau Jam Pasar Forex Langsung:
New York dibuka pada jam 8:00 pagi hingga 5:00 sore EST (EDT)
Tokyo dibuka pada pukul 7:00 hingga 4:00 pagi EST (EDT)
Sydney dibuka pada pukul 5:00 hingga 2:00 pagi EST (EDT)
London dibuka pada pukul 3:00 hingga 12:00 siang EST (EDT)
Jadi, ada jam ketika dua sesi tumpang tindih:
New York dan London: antara 8:00 - 12:00 siang EST (EDT)
Sydney dan Tokyo: antara jam 7:00 - 2:00 am EST (EDT)
London dan Tokyo: antara jam 3:00 pagi - 4:00 pagi EST (EDT)
Sebagai contoh, perdagangan EUR / USD, pasangan mata uang GBP / USD akan memberikan hasil yang baik antara jam 8:00 pagi
sampai 12:00 siang EST ketika dua pasar untuk mata uang tersebut aktif. Pada jam-jam perdagangan yang tumpang tindih, Anda
akan menemukan volume perdagangan tertinggi dan karena itu lebih banyak kesempatan untuk menang di pasar pertukaran
mata uang asing.
Bagaimana dengan broker Forex Anda?
Pialang Anda akan menawarkan platform perdagangan dengan jangka waktu tertentu (jangka waktu akan bergantung pada negara tempat
pialang beroperasi Ketika fokus pada jam pasar, Anda harus mengabaikan kerangka waktu pada platform Anda (dalam banyak kasus itu akan
menjadi tidak relevan), dan sebagai gantinya gunakan jam universal (EST / EDT) atau Market Hours Monitor untuk mengidentifikasi sesi perdagangan.
apa kaitannya saya dengan masalah ini.....?. Youk kita simak sama sama ,,, hehe gelar tikarnya dulu kwkwkwkw dan kopinya segera dituang
siiip lah yauww.....
Langkah pertama : anda unduh Forex Market Hours dialamat tertera diatas dan anda set GMT +7 (untuk Indonesia)... maka terlihat arah jarum penunjuk sesuai
dengan jam lokal kita sehingga kita tahu persis posisi dimarket session mana anda berada
Langkah kedua : cocokkan idicator Auto sessions sesuai dengan waktu Forex Market Hours GMT +7
Kalau sesuai gambar akan seperti ini: Tokyo, London dan Newyork Sessions
Langkah ketiga : kita ambil Indicator FIBONACCi MT4 dan kita seting sebagai berikut
TF M5, M15, M30, H1
(Angka-angka semua akan sama saya sarankan M15 atau M30. Lebih mudah untuk melihat harga)
* Arah:
Anda perlu Sesuaikan MT4 FIBO a sedikit.
Lihat Tingkat diperlukan di bawah ini:
Langkah-langkah:
* Tentukan sesi apa yang ingin Anda gunakan:
(Australia, Eropa, London, NYC, NYC-Mid, atau Tokyo)
(Saya merekomendasikan NYC & London Sessions untuk hasil terbaik)
* Gambar setiap FIBO pada grafik.
* Buka FIBO Properties dan ubah parameter dengan menerapkan yesterdays HIGH / LOW dari Sesi yang Anda pilih untuk digunakan
* Tempatkan 50% garis FIBO pada Sesi Terbuka yang akan datang
(Contoh: London OPEN 15:00 AM CST )
* Tempatkan X2 beli lot & X2 jual lot
* GUNAKAN FIBO TEMPLATE & SET PESAN ORDER STOPS/ PENDING ORDER, STOPLOSSES, & TAKE PROFIT
* Buat FIBO Templat masing masing Session:
Tergantung pada arah mana Anda telah menarik Anda FIBO
Yang sederhana seperti ini
0.0 TP#2
23.6 TP#1
38.2 BUY STOP
44.1 SELL STOPLOSS
50.0 SESSION OPEN
55.9 BUY STOPLOSS
61.8 SELL STOP
76.4 TP#1
100.0 TP#2
STP1 & STP2 = Sell Take Profit #1 & #2
BSL= Buy Stoploss
SSL= Sell Stoploss
BPO= BUY Pending Order (BUY STOP)
SPO= SELL Pending Order (SELL STOP)
SESSION-OPEN= The time the market session (London, NewYork, Tokyo) opened
*sekitar 5 menit sebelum pembukaan sesi pasar, tempatkan 2 penghentian pembelian tertunda dan 2 pending sell berhenti di grafik sehingga dapat dengan cepat menyeretnya ke garis FIBO BPO / SPO. Ini membantu ketika pasar melonjak cepat. Kemudian dapat dengan santai menempatkan TP1, TP2, SSL, BSL setelah pasar dibuka.
Duduk dan menonton target # 1 hit
* Tutup 1 lot
* Setel lot ke-2 untuk mencapai titik impas jika target # 2 tidak tercapai
* Mudah. Nikmati membuat banyak pips, Anda akan membutuhkan gerobak roda
untuk membawanya. :-)
CATATAN: Anda dapat melihat seberapa baik sistem ini bekerja dengan memeriksa hari sebelumnya melakukan metode yang sama.
Sebelum berlanjut kita perlu mengetahui sejauh manasih tren kemungkinan tertinggi terendah pada tingkat ekstensi sehingga kita
dapat memperkirakan TP yang IDEAL ?
Tiga level Fibonacci retracement yang paling banyak digunakan adalah 0,382 atau 38,2%, 0,500 (50%) dan 0,618 (61,8%).
Tiga tingkat ekstensi Fibonacci yang paling banyak digunakan adalah 0,618, 1.000 dan 1,618. Juga 1.382 ekstensi dapat diterapkan juga.
Mari kita lihat gambar selanjutnya:
Dalam contoh di atas kita berada dalam tren naik. Ayunan terendah - titik A - adalah 120,75;
ayunan tertinggi - titik B - 121,44.
Untuk menghitung level retracement dan masukkan Long di beberapa titik C kita lakukan selanjutnya:
Perhitungan untuk Uptrend dan order Beli:
B - A =?
121,44 - 120,75 = 0,69
0,382 (38,2%) retracement = 121,44 - 0,69 x 0,382 = 121,18
0,500 (50,0%) retracement = 121,44 - 0,69 x 0,500 = 121,09
0,618 (61,8%) retracement = 121,44 - 0,69 x 0,618 = 121,01
Rumus level retracement Fibonacci untuk tren naik:
C = B - (B - A) x N%
Sekarang kita perlu menghitung tingkat ekstensi:
0.618 (61.8%) ekstensi = 121.44 + 0.69 x 0.618 = 121.87 (Seperti yang digambar atas)
1.000 (100.0%) ekstensi = 121.44 + 0.69 x 1.000 = 122.13
1.382 (138.2%) ekstensi = 121.44 + 0.69 x 1.382 = 122.39
1.618 (161.8%) ekstensi = 121.44 + 0,69 x 1,618 = 122,56
Rumus tingkat ekstensi Fibonacci untuk tren naik:
D = B + (B - A) x N%
sebaliknya untuk Rumus tingkat ekstensi Fibonacci untuk downtrend.
C = B + (A - B) x N%
D = B - (A - B) x N%
ojo mumet yo wakaka ,,,, ini ada Calculator nya tersendiri,,,,, bersambung ... h h h ... jadi mumet dewe ,,,,
5 dari 10 besar ranking sementara di kompetisi trading FBS, di isi oleh para trader indonesia...hmm hmm hmm... apa karena pesertanya kebanyakan dari indonesia ya..? padahal pesertanya dari manca negara lho... baru 5 jam trading udah profit 100%, pake leverage 1:100 lagi.. gimana ya caranya...