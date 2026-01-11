Indonesian Member - page 475

New comment
 
gais, mohon bimbingannya ya. ikut belajar jadi profesional trader.
 
Biantoro Kunarto:

Ratenya bagus mana pak, antara PayPal atau CardPay? kalau dilihat dari komisi, cardpay harusnya lebih murah


ini rate google
kartu debet masih 14 ribuan

paypall cek sendiri ya :D

catatan
mql5 - paypal =2%
paypal -rekening = potongan rate

mql5 - kartu debet 1.5% +1 eur

 
Biantoro Kunarto:
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..

Dari Purwokerto Jawa Tengah salam kenal semua Suhu Suhu trader....

 
Umar Ismail:

ini rate google
kartu debet masih 14 ribuan

paypall cek sendiri ya :D

catatan
mql5 - paypal =2%
paypal -rekening = potongan rate

mql5 - kartu debet 1.5% +1 eur

Kalo paypal selisih 400 an pak dari google, jadi kalo paypal rate nya 13700.

Jadi cardpay lebih bagus

 
Umar Ismail:

ini rate google
kartu debet masih 14 ribuan

paypall cek sendiri ya :D

catatan
mql5 - paypal =2%
paypal -rekening = potongan rate

mql5 - kartu debet 1.5% +1 eur

Jadi kalo pakai cardpay tinggal pilih visa dan masukkan nomer kartu debetnya pak?

 
Biantoro Kunarto:

Jadi kalo pakai cardpay tinggal pilih visa dan masukkan nomer kartu debetnya pak?

ya 
coba aja
cepet gak ribet
🤣

 
Umar Ismail:

ya 
coba aja
cepet gak ribet
🤣

Ok Thanks pak infonya

 
Ijin gabung, saya dari Balikpapan.

Salam kenal.

Ijin belajar dari masta2 semua.
[Deleted]  
Mohammad Joko Arisaputro:
Ijin gabung, saya dari Balikpapan.

Salam kenal.

Ijin belajar dari masta2 semua.
Kalo di balikpapan berarti lagi ngumpet donk... heheh.. kidding
 
Atep Juyanda:
Kalo di balikpapan berarti lagi ngumpet donk... heheh.. kidding
Ngga Bang, saya sedang ngepet.
Ngepet broker.

Gkgkgkk....
1...468469470471472473474475476477478479480481482...614
New comment