Ratenya bagus mana pak, antara PayPal atau CardPay? kalau dilihat dari komisi, cardpay harusnya lebih murah
ini rate google
kartu debet masih 14 ribuan
paypall cek sendiri ya :D
catatan
mql5 - paypal =2%
paypal -rekening = potongan rate
mql5 - kartu debet 1.5% +1 eur
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..
Dari Purwokerto Jawa Tengah salam kenal semua Suhu Suhu trader....
Kalo paypal selisih 400 an pak dari google, jadi kalo paypal rate nya 13700.
Jadi cardpay lebih bagus
Jadi kalo pakai cardpay tinggal pilih visa dan masukkan nomer kartu debetnya pak?
Jadi kalo pakai cardpay tinggal pilih visa dan masukkan nomer kartu debetnya pak?
ya
coba aja
cepet gak ribet
🤣
Ok Thanks pak infonya
Ijin gabung, saya dari Balikpapan.
Kalo di balikpapan berarti lagi ngumpet donk... heheh.. kidding