Indonesian Member - page 242
jurus jitu profit, Trading 100pipstodayscalper ( http://www.100pipsdailyscalper.com/ ) dengan BB Flat sebagai batasan pergerakan harga
pasti joooosssss pak dee... indi BBnya bisa ambil disini BBMA_SYSTEM.zip semoga bermanfaat.....
trims mas Biantoro untuk info FFC nya
Wooow banyak banget isi BBM_SYSTEM.zip.
Gpp makin banyak makin banyak juga bahan belajar nya.
Tararenkyu
Waduh sampe jam segini blm putus jg FED hike rates, malah bilangin bitcoin lg. Ngantuk nih mba yellen.
Ojo kesuwen...Hajar Lagi Broo.... kita bikin fed sendiri aja... sedikit sing penting tetap dalam zone Profit,,,,, kwkwkw
Awas Tahun Baru Perlu fed fed fed.... wakaka
untuk keterangan lebih lanjut lihat page 142
Mantap mbo... Ane sibuk byk agenda di akhir tahun. Sampe kesiangan hari ini gara2 fed. Tp sy sdh byk improve di byk sisi, termasuk punya trading plan, summary dan analysis decision serta management risk dan strategy trading. Buat aturan sendiri dan menjadi SOP. Hehehe...
okey hehe keknya proyek kerja segera diselesaikan SOP% prestasi sblm tutup Buku nih... sibuk juga yach..... semoga sehat selalu Broo
Acung Jempol 5 masbro modalnya. Pastinya dengan modal segitu kalau hanya cari rata rata 1000-200/hari merem lah ya. Mantabs.
iya... hehe... melalui perjalanan 700 transaksinya itu yang agak berat historinya.. . banyak temen temen disini jadi suport motivasi saya... jadi semangat trading
tentunya BBMA dari KG, 9 tahun telah menjadi jalan utama dalam confident mengenali situasi untuk bertransaksi
Mau Tanya nih, kebetulan ada teman (anggaplah duitnya lebih). Seminggu lalu dia minta diinstal EA untuk dicoba dengan Real account (gak mau demo2an).
Sy bilang pakai kecil2an dulu, lalu testing dengan $1000. Nhaa dlam seminggu naik 65%, dia gak sabar mau tambah modal. Saya bilang biar sebulan dulu.
Masalahnya, kalau broker luar dengan equity besar sy belum yakin untuk lancarnya tarik setor (misalnya aturan lalu lintas valas).
Untuk itu sy sedang lakukan test di Real Demo di dua broker local untuk prepare dia.
Pertanyaanya (optional loh) : bagaimana pendapat masbro, dan masbro sendiri dengan broker local atau broker bule ?
Punten n tararenkyu
cara mas Margiyono kepada temennya itu sudah sangat benar, dia memaksa itu tanda reputasi Andanya Broo.. yang menjadi persoalan kitanya yg mengerti keadaan pasar yang tidak menentu ini kadang2 sulit sepercaya orang yg punya uang lebih... dia ngga merasakan resiko bertransaksi... hehe... kalau dia tahu sing penting untung titik... wah inget inget saya dulu aja... hehe
Sebenarnya saya ngga begitu detail tahu benar mengenai beberapa Broker yang kita ketahui sehingga membedakannya keknya sulit juga... teman teman mengatakan Broker A Bagus dan yang lain Broker B,C,yang mereka pakai sekarang Bagus ... memang benar hal utama yang menjadi fokus utama adalah lancarnya tarik setor
Ada beberapa hal dasar yang mungkin dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memilih broker ;
Satu hal pertama yang perlu diperhatikan saat memilih broker adalah badan regulator tempat broker tersebut bernaung. Perlu di ingat bahwa tidak semua broker forex bernaung dibawah regulator yang jelas. Diharapkan dengan adanya regulator resmi, broker forex yang ada didalamnya akan bisa teratur dan terawasi sehingga keamanan dana client lebih terjaga.
Broker forex lokal di Indonesia berada di bawah naungan Bappepti . Jika anda memilih broker lokal, pastikan terlebih dahulu sudah berada dibawah Bappepti.
Broker forex luar mempunyai banyak regulator yang menjadi tempat bernaung mereka. Beberapa badan regulator resmi dan kredibel antara lain NFA – badan regulasi amerika, FSA UK / FCA berkedudukan di Inggris, ASIC berkedudukan di Australia, MIFID Uni Eropa, dan lain-lain.
Pastikan terlebih dahulu memeriksa umur dan reputasi dari broker pilihan kita. Akan lebih baik jika anda menggunakan jasa broker forex dengan reputasi yang sudah teruji dan terbukti oleh trader lain.
Gunakan media online seperti facebook, ataupun dengan googling untuk mendapatkan info seputar broker yang kita pilih.
Silahkan lihat dan bandingkan fasilitas dari broker-broker yang anda inginkan . Mudahkah proses deposit dan withdrawnya ? apakah customer service dan supportnya responsif dan mudah dihubungi ?
memang benar teman andanya dalam investasi forex ; menggunakan uang yang ‘dingin’ dan tidakn gunakan dana atau tabungan yang memang diperuntukan sebagai cadangan / darurat. Kondisi investasi forex yang fluktuasinya tinggi amat beresiko, sebagai pertimbangan .
Kita bisa memilih broker dengan menyesuaikan modal yang yang di sediakan. Silahkan pilih dan buka keterangan dari tiap broker pilihan dan ambil yang sesuai dengan profile modal yang ada. Sebagai catatan, broker lokalpun saat sini sudah banyak yang mempunyai izin untuk mengeluarkan produk mini akun yang bisa dimanfaatkan...
saya minta maaf tidak bisa menyebut Pilihan dg nama broker disini mengenai kelebihan dan kekurangannya disini... hehe nanti hasilnya kebanjiran inbox isinya protesss kek yg dulu dulu hehe