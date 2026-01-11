Indonesian Member - page 243
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
cara mas Margiyono kepada temennya itu sudah sangat benar, dia memaksa itu tanda reputasi Andanya Broo.. yang menjadi persoalan kitanya yg mengerti keadaan pasar yang tidak menentu ini kadang2 sulit sepercaya orang yg punya uang lebih... dia ngga merasakan resiko bertransaksi... hehe... kalau dia tahu sing penting untung titik... wah inget inget saya dulu aja... hehe
Sebenarnya saya ngga begitu detail tahu benar mengenai beberapa Broker yang kita ketahui sehingga membedakannya keknya sulit juga... teman teman mengatakan Broker A Bagus dan yang lain Broker B,C,yang mereka pakai sekarang Bagus ... memang benar hal utama yang menjadi fokus utama adalah lancarnya tarik setor
Ada beberapa hal dasar yang mungkin dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memilih broker ;
Satu hal pertama yang perlu diperhatikan saat memilih broker adalah badan regulator tempat broker tersebut bernaung. Perlu di ingat bahwa tidak semua broker forex bernaung dibawah regulator yang jelas. Diharapkan dengan adanya regulator resmi, broker forex yang ada didalamnya akan bisa teratur dan terawasi sehingga keamanan dana client lebih terjaga.
Broker forex lokal di Indonesia berada di bawah naungan Bappepti . Jika anda memilih broker lokal, pastikan terlebih dahulu sudah berada dibawah Bappepti.
Broker forex luar mempunyai banyak regulator yang menjadi tempat bernaung mereka. Beberapa badan regulator resmi dan kredibel antara lain NFA – badan regulasi amerika, FSA UK / FCA berkedudukan di Inggris, ASIC berkedudukan di Australia, MIFID Uni Eropa, dan lain-lain.
Pastikan terlebih dahulu memeriksa umur dan reputasi dari broker pilihan kita. Akan lebih baik jika anda menggunakan jasa broker forex dengan reputasi yang sudah teruji dan terbukti oleh trader lain.
Gunakan media online seperti facebook, ataupun dengan googling untuk mendapatkan info seputar broker yang kita pilih.
Silahkan lihat dan bandingkan fasilitas dari broker-broker yang anda inginkan . Mudahkah proses deposit dan withdrawnya ? apakah customer service dan supportnya responsif dan mudah dihubungi ?
memang benar teman andanya dalam investasi forex ; menggunakan uang yang ‘dingin’ dan tidakn gunakan dana atau tabungan yang memang diperuntukan sebagai cadangan / darurat. Kondisi investasi forex yang fluktuasinya tinggi amat beresiko, sebagai pertimbangan .
Kita bisa memilih broker dengan menyesuaikan modal yang yang di sediakan. Silahkan pilih dan buka keterangan dari tiap broker pilihan dan ambil yang sesuai dengan profile modal yang ada. Sebagai catatan, broker lokalpun saat sini sudah banyak yang mempunyai izin untuk mengeluarkan produk mini akun yang bisa dimanfaatkan.
Selalu tepat sekali masbro, terimakasih.
Saya berfikir kalau masih dibawah $10k broker luar banyak yang lancer.
Untuk Lokal kebetulan sy sedang testing di 3 broker yang semua bernaung di Bappeti yang masih oke walaupun spreads 1.8 (EU) dan 2.3 (GU) dan komisi rendah $2/lot.
Sekali lagi tararenkyu, mudah2an dia sabar menerima, gak keburu nafsu he he he.
Salam Profit ala KG
Selalu tepat sekali masbro, terimakasih.
Saya berfikir kalau masih dibawah $10k broker luar banyak yang lancer.
Untuk Lokal kebetulan sy sedang testing di 3 broker yang semua bernaung di Bappeti yang masih oke walaupun spreads 1.8 (EU) dan 2.3 (GU) dan komisi rendah $2/lot.
Sekali lagi tararenkyu, mudah2an dia sabar menerima, gak keburu nafsu he he he.
Salam Profit ala KG
hehe... kalau bisa memang modal yg besar seharusnya kita pecah menjadi banyak account di berbagai Broker disamping mengurangi resiko juga dapat digunakan testing menilai Broker2 yg kita butuhkan... pasti diperjalanan ketahuan mana yang terbaik menurut andanya hehe... nanti dijadikan berbagai account dalam 1 Broker...supaya gampang ngurusnya ...learn by doing aja... kelihatannya ngga sabaran tuh karena melihat hasil lebih besar dari deposito ...ngga ada penalty lagi... kwkwkwkw
haaai.. selamat sore.... bagaimana dengan menggunankan robot forex. biar gak setress... apakah mustajab
haaai.. selamat sore.... bagaimana dengan menggunankan robot forex. biar gak setress... apakah mustajab
selamat datang mas Kilat... salam kenal... benar, menggunakan robot adalah cara mustajab untuk menurunkan stresss... tapi coba Robotnya m.a..a..nn..a..aa... ???..kwkwkw
haaai.. selamat sore.... bagaimana dengan menggunankan robot forex. biar gak setress... apakah mustajab
kalo robot nya sporadis ya dijamin lebih stress daripada manual :)
Wikiki... pak master muncul dari liburnya
Wikiki... pak master muncul dari liburnya
kita lihat 3 trend pergerakan harga yang penting... Ma H8 (Yellow) diatas Ma Daily(lime) Awal trend Baru, jika Daili Cross MA Weekly (magenta) Trend Besar terbentuk jika UP hanya BUY BUY disetiap HL yg terbentuk viseversa.. ini kebetulan Weekly Flat, maka Bisa kita lihat batasannya di time frim m5... kenapa m5,... karena pergerakan terlihat lebih detail. kita plot BB weekly Kita aktifkan Sd 1,2,3 terlihat garis dot yang horisontal sebagai SR,(Halte) dimulainya OP, disini kita melihat PA memantul Up pada SD+1... kita OP dan TP pada SD terdekat +2... close disitu (Halte ) tempat menunggu Arah PA (UP/Down) selanjutnya ...
Saatnya close.... dapet deh..kwkwkwkw
dan kita tunggu lagi untuk BUY HL di SD+2
kita lihat 3 trend pergerakan harga yang penting... Ma H8 (Yellow) diatas Ma Daily(lime) Awal trend Baru, jika Daili Cross MA Weekly (magenta) Trend Besar terbentuk jika UP hanya BUY BUY disetiap HL yg terbentuk viseversa.. ini kebetulan Weekly Flat, maka Bisa kita lihat batasannya di time frim m5... kenapa m5,... karena pergerakan terlihat lebih detail. kita plot BB weekly Kita aktifkan Sd 1,2,3 terlihat garis dot yang horisontal sebagai SR,(Halte) dimulainya OP, disini kita melihat PA memantul Up pada SD+1... kita OP dan TP pada SD terdekat +2... close disitu (Halte ) tempat menunggu Arah PA (UP/Down) selanjutnya ...
Saatnya close.... dapet deh..kwkwkwkw
Mantabs masnro ....
Untuk yang pasang GBP today juga mantabs.
Oh ya sy tadi copy BBMA(dalam zip) lalu copy ke tempat masing2.
Begitu bka Chart baru, langsung tertempel TPL. Memang begitu kah ?
Lalu ada EA BUY, SELL, Close, Close all.
Bagaimana menggunakanya ?
Cara baca BBMA untuk trigger OP ada dimana, bisakah dilihat isi indicator yang di Ctrl-D ?
Suwun
Mantabs masnro ....
Untuk yang pasang GBP today juga mantabs.
Oh ya sy tadi copy BBMA(dalam zip) lalu copy ke tempat masing2.
Begitu bka Chart baru, langsung tertempel TPL. Memang begitu kah ?
Lalu ada EA BUY, SELL, Close, Close all.
Bagaimana menggunakanya ?
Cara baca BBMA untuk trigger OP ada dimana, bisakah dilihat isi indicator yang di Ctrl-D ?
Suwun
Indicator Dicopy masukkan pada folder Indicator dan templet pada folder templet, yg default itu yg Original, templet Utama saya untuk memetakan keadaan Market yg terjadi saat ini... biasanya kita lihat keadaan TF W1 smp H1 baru m5 sebagai keputusan untuk buy buy atau sell sell
sekarang saya pakai temlet yang kesepuluh ! 100pipstodayscalper,Tpl
EA itu skrip yang gunakan untuk strategi
#_BUY...... Untuk Buy dengan Slipage 30 agar OP lebih mudah terutama pada pergerakan PA yg sangat cepat
#_SELL.....Untuk Sell dengan Slipage 30 agar OP lebih mudah terutama pada pergerakan PA yg sangat cepat.
Close_all.. Untuk close OP semua Pair
Close_all_this_pair_only...Untuk close OP (BS) kusus pair yang anda inginkan aja
PROFIT_close_all...Untuk close OP yg Profit saja pada semua Pair .