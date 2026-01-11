Indonesian Member - page 241

Margiyono:

Indahnya fluktuasi ........., apapun arahnya .... yang penting fluktuasi.
Menang banyak ya yg gk pake SL.  Kalo trading biasa pake pasang SL pak? 
 
nelayan79:
SL .... kalau saya selalu pakai SL, pernah ada pengalaman tanpa SL (waktu itu Index Nikei). Pagi2 ada Gempa di jepang, merosot 350pips hanya dalam 3 menit. Kena MCdeh, trus manyun.
 

ada info2 kontes acc demo yang lumayan hadiahnya?

yang pernah saya coba dari instafx, fbs dan litefx.

apakah ada masukan yang lainnya?

 
Fajar Kurniawan:

FX Open lagi ngadain kontes berhadiah $$, kalau g salah mulai 21 des 
 
Ngopi ngopi.....  Hayo persiapan fundamental moment malam ini....  
 
Margiyono:

Biasa memakai analisa apa?  Sdh lama ya di trading?  Apakah sdh menemukan jurus jitu profit? 
 
nelayan79:
Strategi ..... apa ya, mungkin semacam Scalper Price action.

Kalau sekarang sudah bosan manual, biar mbah EA yang kejar setoran he he he

 

jurus jitu profit, Trading 100pipstodayscalper ( http://www.100pipsdailyscalper.com/ ) dengan BB Flat sebagai batasan pergerakan harga

pasti joooosssss pak dee... indi BBnya bisa ambil disini BBMA_SYSTEM.zip  semoga bermanfaat.....





trims mas Biantoro untuk info FFC nya
 
Margiyono:


Strategi ..... apa ya, mungkin semacam Scalper Price action.

Kalau sekarang sudah bosan manual, biar mbah EA yang kejar setoran he he he


hihihi bener tuh ...pakai Tuyul cybernetic aja dari pada capek analisa... 

Indahnya fluktuasi ......... tanpa fluktuasi, mbah EA tidak bisa  kejar setoran he he he
 
