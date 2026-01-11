Indonesian Member - page 238

New comment
 
Ahmad Mustaqim:
ada yg bisa jelasin ini ? 

Bukannya Authornya masbro sendiri ?
 
Sepi nian ............. seoertinya pada asyk menikmati indahnya NFP niy.
 
bersemi asror:

yang saya maksud untuk MT5 mas, yang Mq5, saya sudah inbox di private message ke sampean tp lom di balas.. heee


Suwon


wah iya bener tuh mas .....  mas sorry saya memang ngga pernah pakai inbox dan WA dalam masalah trading  karena banyaknya sampai sampai ada yg ngga kejawab...hehe maklum glukoma jd capai matanya...jawabnya langsung disini aja ya...asyik ngobrol sama teman teman  atau bisa baca dulu di page 59 Rahasia MA dan Deviasinya... salam profit !!! 

Files:
BBMA_SYSTEM.zip  276 kb
 
Margiyono:

Bukannya Authornya masbro sendiri ?

haha.....itu artinya Authornya bicara pada dirinya sendiri (ngalamun)... jangan dijawab nanti kaget

 
1225113:

haha.....itu artinya Authornya bicara pada dirinya sendiri (ngalamun)... jangan dijawab nanti kaget


Wkk kkk .... Lupakan .... chat #2370 sudah raib.
 

hello,I am trader ,I will try trade

 
Tam Nguyen Van:

hello,I am trader ,I will try trade


Welcome Tan ...........

 

Semoga bermanfaat.....

EA Ini hanya pengubah OP dan hanya memodifikasi OP manual. EA memodifikasi SL pesanan terbuka saat ini Yaitu:

1) Memiliki setting untuk rentang ATR yang digunakan.

2) Bila nilai ATR pada order terbuka dalam pips profit, EA menyetting SL untuk break even for order (open +/- spread)

3) Memiliki trailing stop 1/2/3 kali nilai ATR agar tetap terbuka.

Ini akan sangat membantu tidak perlu lagi menyeting lagi Order manual Anda sepanjang malam, dan akan membuat Anda  bisa tidur lebih nyenyak. zzzzzzzzzz

 
 

TRADING H4.. Solusi Cara Mudah  melihat TREND Trading GOLD dan Pair Lainnya... semoga bermanfaat......



1...231232233234235236237238239240241242243244245...614
New comment