Indonesian Member - page 238
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
ada yg bisa jelasin ini ?
Bukannya Authornya masbro sendiri ?
yang saya maksud untuk MT5 mas, yang Mq5, saya sudah inbox di private message ke sampean tp lom di balas.. heee
Suwon
wah iya bener tuh mas ..... mas sorry saya memang ngga pernah pakai inbox dan WA dalam masalah trading karena banyaknya sampai sampai ada yg ngga kejawab...hehe maklum glukoma jd capai matanya...jawabnya langsung disini aja ya...asyik ngobrol sama teman teman atau bisa baca dulu di page 59 Rahasia MA dan Deviasinya... salam profit !!!
Bukannya Authornya masbro sendiri ?
haha.....itu artinya Authornya bicara pada dirinya sendiri (ngalamun)... jangan dijawab nanti kaget
haha.....itu artinya Authornya bicara pada dirinya sendiri (ngalamun)... jangan dijawab nanti kaget
Wkk kkk .... Lupakan .... chat #2370 sudah raib.
hello,I am trader ,I will try trade
hello,I am trader ,I will try trade
Welcome Tan ...........
Semoga bermanfaat.....
EA Ini hanya pengubah OP dan hanya memodifikasi OP manual. EA memodifikasi SL pesanan terbuka saat ini Yaitu:
1) Memiliki setting untuk rentang ATR yang digunakan.
2) Bila nilai ATR pada order terbuka dalam pips profit, EA menyetting SL untuk break even for order (open +/- spread)
3) Memiliki trailing stop 1/2/3 kali nilai ATR agar tetap terbuka.
Ini akan sangat membantu tidak perlu lagi menyeting lagi Order manual Anda sepanjang malam, dan akan membuat Anda bisa tidur lebih nyenyak. zzzzzzzzzz
TRADING H4.. Solusi Cara Mudah melihat TREND Trading GOLD dan Pair Lainnya... semoga bermanfaat......