Indonesian Member - page 215

New comment
 
Maryanti:

Ada ya korelasi antara ngopi dengan masa depan? Saya Baru tahu.. he

Sebab ngopi tigapuluh menit sebelum interview akan membuat otak lebih fresh

dan kalau dalam interview sukses diterima kerja, maka masa depan kan lebih cerah, itulh hubungan kopi dengan masa depan hhh

 

waduh.... ketiduran kedahuluan pasar tutup (Alaram ngga diset lagi),  ngga sempet close untuk gong...... hik  hik hik kasihan deh  aku...  apakah ini yang dinamakan sukses yang tertunda ... kwkwkw

sing penting joooged aja and Happy Weekend... hehe

8837896712017.11.09 21:16:31sell5.00gbpusd1.31480.00000.00002017.11.10 02:56:171.31470.000.00-0.055.00
8837982192017.11.10 02:56:32buy5.00gbpusd1.31470.00001.31512017.11.10 08:07:191.31510.000.000.0020.00
8838021702017.11.10 06:08:28sell2.00gold1285.330.000.002017.11.10 06:38:051284.790.000.000.00108.00
8838141992017.11.10 11:30:45buy1.00gbpusd1.31670.0000 1.3174 2017.11.10 14:10:21  1.31740.00 0.000.00   7.00
8838143792017.11.10 11:33:29buy1.00gbpusd1.31600.00001.31742017.11.10 14:10:211.31740.000.000.0014.00
8838151232017.11.10 11:51:04buy1.00gbpusd1.31560.00001.31732017.11.10 14:10:201.31730.000.000.0017.00
 
whiteking:

Sebab ngopi tigapuluh menit sebelum interview akan membuat otak lebih fresh

dan kalau dalam interview sukses diterima kerja, maka masa depan kan lebih cerah, itulh hubungan kopi dengan masa depan hhh


lagi cari kerja nih ceritanya,,, hehehe ...jangan lupa mbawa tekonya yaww... kwkwkw

yang bener diterima kerja dulu... baru ngopi,,,, baru membuat otak lebih fresh... hihi

habis itu...  pulang kerumah disambut senyuman istri dengan mata berbinar binar (menurut mas Achmad Wijaya)... dibuatin kopi... baru ...masa depan kelihatan lebih cerah ... weleh weleh .....cerah terus ngga hujan hujan... wah bisa bisa bencana kekeringan tuh.... wakaka

 
Maryanti:

Ada ya korelasi antara ngopi dengan masa depan? Saya Baru tahu.. he

Harus belajar analysa Ghoibkal buat memahaminya :)
 
1225113:

lagi cari kerja nih ceritanya,,, hehehe ...jangan lupa mbawa tekonya yaww... kwkwkw

yang bener diterima kerja dulu... baru ngopi,,,, baru membuat otak lebih fresh... hihi

habis itu...  pulang kerumah disambut senyuman istri dengan mata berbinar binar (menurut mas Achmad Wijaya)... dibuatin kopi... baru ...masa depan kelihatan lebih cerah ... weleh weleh .....cerah terus ngga hujan hujan... wah bisa bisa bencana kekeringan tuh.... wakaka

kawin sono mbo, jangan ngencanin metatarader aja, hamil tuh komputer, susah bikin akte nya
 
Achmad Wijaya:
kawin sono mbo, jangan ngencanin metatarader aja, hamil tuh komputer, susah bikin akte nya
ora rewel
:D
 
1225113:

waduh.... ketiduran kedahuluan pasar tutup (Alaram ngga diset lagi),  ngga sempet close untuk gong...... hik  hik hik kasihan deh  aku...  apakah ini yang dinamakan sukses yang tertunda ... kwkwkw

sing penting joooged aja and Happy Weekend... hehe

8837896712017.11.09 21:16:31sell5.00gbpusd1.31480.00000.00002017.11.10 02:56:171.31470.000.00-0.055.00
8837982192017.11.10 02:56:32buy5.00gbpusd1.31470.00001.31512017.11.10 08:07:191.31510.000.000.0020.00
8838021702017.11.10 06:08:28sell2.00gold1285.330.000.002017.11.10 06:38:051284.790.000.000.00108.00
8838141992017.11.10 11:30:45buy1.00gbpusd1.31670.0000 1.3174 2017.11.10 14:10:21  1.31740.00 0.000.00   7.00
8838143792017.11.10 11:33:29buy1.00gbpusd1.31600.00001.31742017.11.10 14:10:211.31740.000.000.0014.00
8838151232017.11.10 11:51:04buy1.00gbpusd1.31560.00001.31732017.11.10 14:10:201.31730.000.000.0017.00

Ga buat signal nya pak? Biar bisa di contek gitu qqqq

 

Modal kecil buat uang dapur ajah

https://www.mql5.com/en/signals/363176

 
Achmad Wijaya:
kawin sono mbo, jangan ngencanin metatarader aja, hamil tuh komputer, susah bikin akte nya

wakakaka... sudah hamil berapa dolar ya kwkwkwkw.....udah bertahun tahun jadi pekerjaan tetap Broo....

 
Maryanti:

Ga buat signal nya pak? Biar bisa di contek gitu qqqq


Alasannya --------> see page 129

1...208209210211212213214215216217218219220221222...614
New comment