Ada ya korelasi antara ngopi dengan masa depan? Saya Baru tahu.. he
Sebab ngopi tigapuluh menit sebelum interview akan membuat otak lebih fresh
dan kalau dalam interview sukses diterima kerja, maka masa depan kan lebih cerah, itulh hubungan kopi dengan masa depan hhh
waduh.... ketiduran kedahuluan pasar tutup (Alaram ngga diset lagi), ngga sempet close untuk gong...... hik hik hik kasihan deh aku... apakah ini yang dinamakan sukses yang tertunda ... kwkwkw
sing penting joooged aja and Happy Weekend... hehe
lagi cari kerja nih ceritanya,,, hehehe ...jangan lupa mbawa tekonya yaww... kwkwkw
yang bener diterima kerja dulu... baru ngopi,,,, baru membuat otak lebih fresh... hihi
habis itu... pulang kerumah disambut senyuman istri dengan mata berbinar binar (menurut mas Achmad Wijaya)... dibuatin kopi... baru ...masa depan kelihatan lebih cerah ... weleh weleh .....cerah terus ngga hujan hujan... wah bisa bisa bencana kekeringan tuh.... wakaka
Ada ya korelasi antara ngopi dengan masa depan? Saya Baru tahu.. he
kawin sono mbo, jangan ngencanin metatarader aja, hamil tuh komputer, susah bikin akte nya
:D
waduh.... ketiduran kedahuluan pasar tutup (Alaram ngga diset lagi), ngga sempet close untuk gong...... hik hik hik kasihan deh aku... apakah ini yang dinamakan sukses yang tertunda ... kwkwkw
sing penting joooged aja and Happy Weekend... hehe
Ga buat signal nya pak? Biar bisa di contek gitu qqqq
Modal kecil buat uang dapur ajah
https://www.mql5.com/en/signals/363176
kawin sono mbo, jangan ngencanin metatarader aja, hamil tuh komputer, susah bikin akte nya
wakakaka... sudah hamil berapa dolar ya kwkwkwkw.....udah bertahun tahun jadi pekerjaan tetap Broo....
Ga buat signal nya pak? Biar bisa di contek gitu qqqq
Alasannya --------> see page 129