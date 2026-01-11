Indonesian Member - page 103

hi semua .....

saya mau tanyer gi mana caranya kita mau

buat TP kira2 macam ini....

beda  order dan TP nya di bahagi dua....

contohnya begini

Contoh situasi buy market semakin turun,

Katakan bila dah open 3 order buy…
buy pertama pada price   14500  
buy kedua pada price       14450  
buy ketiga pada price       14400  

cara TP => beza pips price order pertama dgn last di bahagi dua
=.  14500  -  14400   = 100 bahagi 2 = 50 pip
Jadi semua order ni TP pada price last order:  14400 + 50 pip = pada price 14450

 
1225113:

mbak Yohana...  krn Jum at malam masih belum bisa ditentukan karena trend sekarang berlannjut atau down.... kalau OP Up pasti takut terlambat hehe..

keadaan begini saya pasti nunggu Senin untuk OP... selamat berjuang


iya pak, makasi :)

sebenarnya sudah saya posting juga di blog Senin lalu, lihat panah hijau ke atas

kalau sekarang memang sudah too late, lebih baik tunggu di S nya saja pak.

S.0 @ 1.306x

S.1 @ 1.304x

S.2 @ 1.301x

S.3 @ 1.298x

itu level buy limit sekarang di area konsolidasi sebelum lanjutkan perjalanan, 90% masih naik diatas 1.313x

4 level S di atas bisa untuk averaging.

 
hi, pak cik

yang ditanyakan logic nya saja atau nak tulis di program?

Kalau logic nya, sudah cakap tu

hanya perlu disempurnakan sikit :

( (buy_1 + buy_2 + buy_3)/3 ) + spread

 

ikut nyamak aja gan..

 
tapi tolong jangan terlalu pe-de ya pak,

kadang spekulan pasar sering nakal :)

harus ada SL 1.2950, karena itu level breakdown.

 

Untuk teman-teman yang sedang memantau USDJPY

semoga bermanfaat untuk minggu ini 

https://www.mql5.com/en/blogs/post/702913

keep trade wisely on market.

good luck

^_^

waspada EJ breakout :)

 
Mau kemana ini EJ gan, break high atau break low nanti nih

melongok minggu kemarin akhirnya menurun tapi kadang perubahan hanya sementara

menunggu dulu

 
whiteking:

Mau kemana ini EJ gan, break high atau break low nanti nih

melongok minggu kemarin akhirnya menurun tapi kadang perubahan hanya sementara

menunggu dulu


ada tanda early breakout, tapi masih ada level Support di bawah nya, mas.

lebih aman memang tunggu di S nya aja :))

hal paling sulit kan tentang kesabaran ya, psiko.
 
duh.. semoga rival di kontes tidak melihat kesini ya hehe.. :)

