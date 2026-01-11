Indonesian Member - page 103
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
hi semua .....
saya mau tanyer gi mana caranya kita mau
buat TP kira2 macam ini....
beda order dan TP nya di bahagi dua....
contohnya beginiContoh situasi buy market semakin turun,
Katakan bila dah open 3 order buy…
buy pertama pada price 14500
buy kedua pada price 14450
buy ketiga pada price 14400
cara TP => beza pips price order pertama dgn last di bahagi dua
=. 14500 - 14400 = 100 bahagi 2 = 50 pip
Jadi semua order ni TP pada price last order: 14400 + 50 pip = pada price 14450
mbak Yohana... krn Jum at malam masih belum bisa ditentukan karena trend sekarang berlannjut atau down.... kalau OP Up pasti takut terlambat hehe..
keadaan begini saya pasti nunggu Senin untuk OP... selamat berjuang
iya pak, makasi :)
sebenarnya sudah saya posting juga di blog Senin lalu, lihat panah hijau ke atas
kalau sekarang memang sudah too late, lebih baik tunggu di S nya saja pak.
S.0 @ 1.306x
S.1 @ 1.304x
S.2 @ 1.301x
S.3 @ 1.298x
itu level buy limit sekarang di area konsolidasi sebelum lanjutkan perjalanan, 90% masih naik diatas 1.313x
4 level S di atas bisa untuk averaging.
hi semua .....
saya mau tanyer gi mana caranya kita mau
buat TP kira2 macam ini....
beda order dan TP nya di bahagi dua....
contohnya beginiContoh situasi buy market semakin turun,
Katakan bila dah open 3 order buy…
buy pertama pada price 14500
buy kedua pada price 14450
buy ketiga pada price 14400
cara TP => beza pips price order pertama dgn last di bahagi dua
=. 14500 - 14400 = 100 bahagi 2 = 50 pip
Jadi semua order ni TP pada price last order: 14400 + 50 pip = pada price 14450
hi, pak cik
yang ditanyakan logic nya saja atau nak tulis di program?
Kalau logic nya, sudah cakap tu
hanya perlu disempurnakan sikit :
( (buy_1 + buy_2 + buy_3)/3 ) + spread
ikut nyamak aja gan..
iya pak, makasi :)
sebenarnya sudah saya posting juga di blog Senin lalu, lihat panah hijau ke atas
kalau sekarang memang sudah too late, lebih baik tunggu di S nya saja pak.
S.0 @ 1.306x
S.1 @ 1.304x
S.2 @ 1.301x
S.3 @ 1.298x
itu level buy limit sekarang di area konsolidasi sebelum lanjutkan perjalanan, 90% masih naik diatas 1.313x
4 level S di atas bisa untuk averaging.
tapi tolong jangan terlalu pe-de ya pak,
kadang spekulan pasar sering nakal :)
harus ada SL 1.2950, karena itu level breakdown.
Untuk teman-teman yang sedang memantau USDJPY
semoga bermanfaat untuk minggu ini
https://www.mql5.com/en/blogs/post/702913
keep trade wisely on market.
good luck
^_^
Untuk teman-teman yang sedang memantau USDJPY
semoga bermanfaat untuk minggu ini
https://www.mql5.com/en/blogs/post/702913
keep trade wisely on market.
good luck
^_^
waspada EJ breakout :)
waspada EJ breakout :)
Mau kemana ini EJ gan, break high atau break low nanti nih
melongok minggu kemarin akhirnya menurun tapi kadang perubahan hanya sementara
menunggu dulu
Mau kemana ini EJ gan, break high atau break low nanti nih
melongok minggu kemarin akhirnya menurun tapi kadang perubahan hanya sementara
menunggu dulu
ada tanda early breakout, tapi masih ada level Support di bawah nya, mas.
lebih aman memang tunggu di S nya aja :))hal paling sulit kan tentang kesabaran ya, psiko.
ada tanda early breakout, tapi masih ada level Support di bawah nya, mas.
lebih aman memang tunggu di S nya aja :))hal paling sulit kan tentang kesabaran ya, psiko.
duh.. semoga rival di kontes tidak melihat kesini ya hehe.. :)