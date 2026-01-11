Indonesian Member - page 101
semoga UJ menular ke EJ mas, turun :)
entahlah, sampai berapa tahun Trading juga belum pernah bisa memprediksi akan bergerak kemana, saya cuma Trade berdasarkan kondisi aja :)
karena yang "punya" market selalu ingin lebih untung, mas.
Let's see what is gonna be :)
Hello guys, welcome from indonesian
selamat pagi
will happy if you share profitable ea with free haha
jiahahaha, Inflasi amriknya melempem wkwkwkwk
Profitkah?
Floating minus :D
ini COT per hari ini dari salah satu regulated broker.
biasanya posisi itu akan "dilawan" oleh yang punya market :)
setidaknya sampai sesi Asia
Gmn profit gak mba master yohana?? Hihihi