Yohana Parmi:

semoga UJ menular ke EJ mas, turun :)

entahlah, sampai berapa tahun Trading juga belum pernah bisa memprediksi akan bergerak kemana, saya cuma Trade berdasarkan kondisi aja :)
 
Achmad Wijaya:
karena yang "punya" market selalu ingin lebih untung, mas.

 
Yohana Parmi:

Let's see what is gonna be :)

shot

 
whiteking:

Hello guys, welcome from indonesian

selamat pagi

will happy if you share profitable ea with free haha

Hello I posted a free EA in my product list you can check it out.
 
jiahahaha, Inflasi amriknya melempem wkwkwkwk
 
Achmad Wijaya:
Profitkah? 
 
nelayan79:
Floating minus :D
 
Achmad Wijaya:
Semoga menjadi floating plus,  hihihi...  Sy profit lg $119. Lumayan buat libur weekend.  Pengen mancing lagi . Wkwkwkwk... 
 
Yohana Parmi:

ini COT per hari ini dari salah satu regulated broker.

biasanya posisi itu akan "dilawan" oleh yang punya market :)

setidaknya sampai sesi Asia

Gmn profit gak mba master yohana??  Hihihi

 
nelayan79:
mantap bro :) @mba Yohana, selamat ! Sekarang posisi memimpin klasemen nich. . :D
