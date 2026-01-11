Indonesian Member - page 406
Kalau ditolak oleh "Systemnya", biasanya karena size file nya yang melebihi batas atau tidak sesuai
Kalau yang menolak team verifikasi, mungkin karena ada perbedaan alamat atau nama
I love the people of Indonesia, as they are very friendly.
Thank you, welcome bro, welcome to join
Saya ingin berguru, cara mancing nya gimana
Assalammualaikum..
Halo pak. salam kenal. Ada yang bisa saya bantu?
Gold terbang euyy.. pagi td gak buy. Kelewat...
kalau paginya ngga sempat ya siangnya atau sorenya juga bisa hehe
Dua thread di FF yang sering masBro kunjungi, saya hanya bisa baca tapi g bisa reply. Gak tau kenapa, kelihatanya saya di block untuk reply ke semua thread kecuali thread yang saya create
saya pernah seperti itu... biasanya alat default Browswer nya yang menjadi masalah (entah salah pencet dll akhirnya menjadi default juga ).. perlu di refres ... coba test diganti dengan yang lain biasanya langsung ok... hehe
dulu saya pakai miccrosoft Edge untuk test
Hello, nice to meet you guys. Hopefully we can learn together into the future.