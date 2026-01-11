Indonesian Member - page 406

I love the people of Indonesia, as they are very friendly.
 
Margiyono:

Kalau ditolak oleh "Systemnya", biasanya karena size file nya yang melebihi batas atau tidak sesuai

Kalau yang menolak team verifikasi, mungkin karena ada perbedaan alamat atau nama

Terima kasih masukannya mas
 
john.brave:
Thank you, welcome bro, welcome to join

 
apao liang:

Saya ingin berguru, cara mancing nya gimana 

Ok, baca reply message di profile ane ya. knp gak ada foto profilenya? hmm... kita akan tau membuat pancingnya terlebih dahulu baru mancingnya.. pakai lot kecil kecil..
 
ferdy kuncoro:
Assalammualaikum..
Salam kenal smuanya.. saya dari palembang.. baru belajar forex via android.. mohon bimbingannya dari senior smuanya..🙏

Halo pak. salam kenal. Ada yang bisa saya bantu?

 
nelayan79:
Gold terbang euyy.. pagi td gak buy. Kelewat...

kalau paginya ngga sempat  ya siangnya atau sorenya juga bisa hehe


 
1225113:

Dua thread di FF yang sering masBro kunjungi, saya hanya bisa baca tapi g bisa reply. Gak tau kenapa, kelihatanya saya di block untuk reply ke semua thread kecuali thread yang saya create
 
Margiyono:
saya pernah seperti itu... biasanya alat default Browswer nya yang menjadi masalah (entah salah pencet dll akhirnya menjadi default juga ).. perlu di refres ... coba test diganti dengan yang lain biasanya langsung ok... hehe

dulu saya pakai miccrosoft Edge untuk test

 
1225113:

Iya karena buru2 berangkat... tergantung kesibukan jg brader... tetap semangat :)
 
alina.marabar:
Hello, nice to meet you guys. Hopefully we can learn together into the future.
Hello nice to meet you too in here... welcome to this forum alina
