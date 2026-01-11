Indonesian Member - page 610
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
saya widraw ke webmoney kok bingung habis itu dikembalikan ke mql5.com kok malah kurang banyak?
jangan pake webmoney, banyak seller luar negeri yang curhat webmoney hanya berlaku untuk russia, diluar itu akan dikembalikan ke mql5 plus kena potong.
Teman2 apa ada yg alami tombol hijau di signal mql5 hilang?
Tombol hijau ini kah?
Akun mikro XM bisa buat signal gak ya? Apa ada solusi untuk dan kecil agar bisa buat sinyal?
@Yudi Sri Warsito sudah pernah coba bikin sinyal pake xm mikro pak? hasilnya bagaimana?
karena setahu saya cuma weltrade mt5 yang kena banned sampai saat ini.
@Yudi Sri Warsito sudah pernah coba bikin sinyal pake xm mikro pak? hasilnya bagaimana?
karena setahu saya cuma weltrade mt5 yang kena banned sampai saat ini.
Belum nyoba XM mikro pak. Daftar yang dibanned : weltrade, headway, FBS. Semua akun cent.
Apakah member lain punya solusi dana kecil untuk buat sinyal?
Belum nyoba XM mikro pak. Daftar yang dibanned : weltrade, headway, FBS. Semua akun cent.
Apakah member lain punya solusi dana kecil untuk buat sinyal?
Salam kenal pak. kl setau sy skrg udh tidak bisa lg buat sinyal disini menggunakan akun trading cent.
Salam kenal pak. kl setau sy skrg udh tidak bisa lg buat sinyal disini menggunakan akun trading cent.
Itu benar.
Ada yang pernah WD pake BRI?