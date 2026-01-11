Indonesian Member - page 174
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
kalau menunggu ... yang leading yang mana dong... wikiki
leading krn kita sdh sell-limit, bukan nunggu turun dulu baru sell.
posisinya kan benar, kok dikritik yah...
kalau posisi salah, wajar senang kita dikritik hehe...
* Hari ini terakhir deh, sy tidak akan posting di forum ini.
* Hari ini terakhir deh, sy tidak akan posting di forum ini.
apa sih mba :) santai aja napa hehe
@bro 1225113 ... hehe gini lho
mba Yo itu lebih cenderung ampir sama teknik Tradingnya dengan saya dalam hal teknikal, bahkan saya sering belajar lewat postingannnya, baca lewat blog nya dll, saya pribadi sering menggunakan analysa mba Yo ini apabila kalkulasi dari system yang saya pakai mendekati bahkan mungkin hampir mendekati, hanya saja bedanya saya cenderung multi pair, ada yang diambil ada yang tidak sesuai kondisi, Mba Yo sering post analysa itu buat share untuk menghindari drawdown yang berlebih apabila entry terlalu cepat walaupun benar, bahkan saya liat posting di page 165, beliau mungkin memberi gambaran secara tidak langsung ke saya tentang USDCAD, hanya saja saya gak ada feedback saat itu karena EA saya sedang multi aksi, baru ngeh saat ada aksi jual USDCAD setelah mba yo posting USDCAD.
kita ngobrol yang ringan ringan aja lah disini, gak usah yang berat berat, gak usah ada debat yang aneh aneh, cukup cara trading ku untukku, cara trading mu untukmu, dan saling menghargai kalo ada yang memang ingin share analysa, kalo sesuai ya pake, kalo gak sesuai ya jangan.
tempo hari saya juga mengabaikan analysa GOLD mba yo, karena saya juga punya system sendiri... sah sah aja dan no problem diantara kita, gak pernah jadi perdebatan apapun
Keep enjoy please, ntar di semprit sesepuh dimari kalo pada adu debat dll :)
* Hari ini terakhir deh, sy tidak akan posting di forum ini.
sesungguhnya... buy dan sell limit pada tingkat SR tertentu... itu adalah kekuatan dan kelebihan mbak Yohana yang tidak dimiliki orang lain ... dan tidak mudah ditiru susah dilakukan Orang lain....termasuk saya .. saya kira relevan bila menanyakan hal tersebut ... siapa bilang ngga ada atensinya postingan mbak Yohana.... selama untuk kepentingan trading, saya ngikut terus tuh... hehe
monggo dilanjut diskusinya, ane belum sempet nonton "Suicide Squad" mumpung nongol di HBO hehe
CU all
kalo disini, ikutin rule aja via freelance job, kalo dateng ke rumah ane, kasih gratis :D
Kalau rumahnya deket tentu ane main kesana bisa ngopi bareng
kayaknya jauh banget sih dari solo
Kalau rumahnya deket tentu ane main kesana bisa ngopi bareng
kayaknya jauh banget sih dari solo
nah itu masalahnya, kalo disini kita nggak bisa ngopi bareng... sedangkan ngopi itu penting sekali untuk kehidupan :), kalo di rumah ane kita bisa ngopi sambi gitaran pinggir sawah, kebetulan rumah pinggir sawah jauh dari keramaian
kalo pengen dibuatkan disini 1. di kasih ijin atau nggak sama Admin + Moderator + sesepuh di mari. 2. No Decompile 3. Siap gak EA nya open source, dengan cara saya tulis di metaeditor, dikasih kesini berupa Screen shot code nya, jadi agan tetap harus nulis sendiri di metaeditor lapie nya agan 4. Waktu tidak mengikat, mau selesai kapan, dikerjain kapan gak ada deadline dsb. 5. No Japri via inbox untuk menanyakan apapun tentang pengerjaan EA tsb.
leading krn kita sdh sell-limit, bukan nunggu turun dulu baru sell.
posisinya kan benar, kok dikritik yah...
kalau posisi salah, wajar senang kita dikritik hehe...
mba Yo.... saya itu bertanya bukan mengkritik atau debat ... hehe.. kalau mengkritik ngga mungkin saya menganjurkan orang lain untuk pakai system mbak Yo..... itu namanya ngga relevan ... sama pernyataan dengan mas Achmad Wijaya : "... cukup cara trading ku untukku, cara trading mu untukmu, dan saling menghargai kalo ada yang memang ingin share analysa, kalo sesuai ya pake, kalo gak sesuai ya jangan..."
saya juga ngga mungkin mengkritik dan menilai system orang dengan cara system saya... demikian sebaliknya... pasti hasilnya keliru... hehe ... sama halnya dalam keluarga menilai wanita dengan cara laki-laki atau menilai laki-laki dengan cara wanita... pasti hasilnya keliru .... saya tidak mungkin mengkritik segala sesuatu yang tidak saya ketahui benar sistemnya (ilmunya) gitu.. hehehe.... jadi ingin tahu systemku berguru padaku... ingin tahu systemmu berguru padamu ... dalam page 137 "Nah, sang "guru" wajib memahami semua trading style, supaya tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan orang itu... jadi kalau saya bertanya berarti berguru dong (calon customer)... masa ngga boleh nanya???....hehehe
jangan diakhiri dong postingannya... ini keknya bukan style mbak deh.... smangat smangat semangat hehe.... nga ada mbakter ngga asyik tuh...
leading system dibutuhkan leading Author dan leading author membutuhkan Leading Emosional (kecerdasan Emosi)... masa calon customer ditinggalin... hik hik hik... kacian deh aku..
jangan diakhiri dong postingannya... ini keknya bukan style mbak deh.... smangat smangat semangat hehe.... nga ada mbakter ngga asyik tuh...
leading system dibutuhkan leading Author dan leading author membutuhkan Leading Emosional (kecerdasan Emosi)... masa calon customer ditinggalin... hik hik hik... kacian deh aku..
iya, tumben banget, mungkin EQ sy minggu lalu lg ada gangguan pak
mungkin krn ada skedul terlalu ketat, ini udh lumayan senggang, jd lbh legaan (¬‿¬)