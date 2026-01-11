Indonesian Member - page 172

Yohana Parmi:

Temen2 trader sebenarnya masih ingin mencari cara apa yg bagaimana lagi ya..
misal di page 169 di bagian bawah tentang USDCAD,
sebelum hrg sampai sana sdh sy infokan sell disitu
tapi tdk ada yg atensi mencoba nya hehe... pdhl udh sering sy sharing kan :))

USDCAD jatuh +80 pips dr situ guys ... \ (•◡•) /

mmg ada cara lain yang lebih baik ya
tolong sharing yah ... 

saya pake koq mba analysa tsb, konfirm di system yg saya pake dapet nya di TYPESell VOLUME0.01 SYMBOLUSDCAD PRICE1.2471
 
whiteking:

Yang pinter bikin tuyul bisa nyopet juga

kalau ada yang minta dibikinin tuyul bayar gratis masbro

kalo disini, ikutin rule aja via freelance job, kalo dateng ke rumah ane, kasih gratis :D
 
Achmad Wijaya:
Yohana Parmi:

orang aku juga taunya saat buka tadi pagi chart, ada ngesell disana wkwkwk, malah tuyulnya ada nge sell lagi sekarang buat cover via average hehe, aku ya ngopi sambil nonton
 
Achmad Wijaya:
Yohana Parmi:

Achmad Wijaya:
Yohana Parmi:

Achmad Wijaya:
Yohana Parmi:

saya yang kebiasaan menunggu halte,,, prediksinya memang termasuk ngga ada selain melihat trend secara langsung pada pergerakan harga... baru ngikut...dengan projections pada garis deviasi berikutnya... dan untuk konfirmasi memang saya mengharuskan membaca templet sistem trading lain sehingga yang gak terlihat di main template saya dapat terlihat disitu ... dan membantu saya lebih akurat OP dan saya senantiasa menyempurnakan terus......



dan melihat apa yang terjadi di GOLD misalnya;.......



