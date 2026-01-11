Indonesian Member - page 172
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Temen2 trader sebenarnya masih ingin mencari cara apa yg bagaimana lagi ya..
misal di page 169 di bagian bawah tentang USDCAD,
sebelum hrg sampai sana sdh sy infokan sell disitu
tapi tdk ada yg atensi mencoba nya hehe... pdhl udh sering sy sharing kan :))
USDCAD jatuh +80 pips dr situ guys ... \ (•◡•) /
mmg ada cara lain yang lebih baik ya
tolong sharing yah ...
Yang pinter bikin tuyul bisa nyopet juga
kalau ada yang minta dibikinin tuyul bayar gratis masbro
saya pake koq mba analysa tsb, konfirm di system yg saya pake dapet nya di TYPESell VOLUME0.01 SYMBOLUSDCAD PRICE1.2471
ohh.. sip mas \ (•◡•) /
sy kira ga ada, krn tdk ada feedback hehe
ohh.. sip mas \ (•◡•) /
sy kira ga ada, krn tdk ada feedback hehe
orang aku juga taunya saat buka tadi pagi chart, ada ngesell disana wkwkwk, malah tuyulnya ada nge sell lagi sekarang buat cover via average hehe, aku ya ngopi sambil nonton
tuyul nya kasi push-up dl mas, dia telat masuk hehehe :)
tuyul nya kasi push-up dl mas, dia telat masuk hehehe :)
kalo kondisinya rawan, tuyul nya lebih memilih cari aman buat milih entry nya mba :) kecuali kalo posisinya lagi dalam floating + dia pasti nyerang abis abisan, kaya kondisi sekarang dia lagi nanganin order yg berantakan, kalo margin dalam keadaan berbahaya, maka dilewatkan semua, nunggu kekuatan agak nambah, baru maju lagi. . Semacem rem kalo lagi bawa kendaraan, akan ngebut kalo jalan mulus, akan ngerem kalo lagi kondisi bahaya.
hehe... iya mas
sell limit sy yg 1.2523 tidak dibukain sm brokerpdhl itu strong R, koreksi umumnya 50 pips dr situ
spreadnya ga kena
:(
hehe... iya mas
sell limit sy yg 1.2523 tidak dibukain sm brokerpdhl itu strong R, koreksi umumnya 50 pips dr situ
spreadnya ga kena
:(
kalo saya trading manual, pastinya Hajar abis abisan meski margin lagi kepepet, ini tuyul kan nurutin apa yg saya suruh hehe
sudah saking kebiasaan sabar, mas
tumben yg ini ga kena hehehe...
Temen2 trader sebenarnya masih ingin mencari cara apa yg bagaimana lagi ya..
misal di page 169 di bagian bawah tentang USDCAD,
sebelum hrg sampai sana sdh sy infokan sell disitu
tapi tdk ada yg atensi mencoba nya hehe... pdhl udh sering sy sharing kan :))
USDCAD jatuh +80 pips dr situ guys ... \ (•◡•) /
mmg ada cara lain yang lebih baik ya
tolong sharing yah ...
saya yang kebiasaan menunggu halte,,, prediksinya memang termasuk ngga ada selain melihat trend secara langsung pada pergerakan harga... baru ngikut...dengan projections pada garis deviasi berikutnya... dan untuk konfirmasi memang saya mengharuskan membaca templet sistem trading lain sehingga yang gak terlihat di main template saya dapat terlihat disitu ... dan membantu saya lebih akurat OP dan saya senantiasa menyempurnakan terus......
dan melihat apa yang terjadi di GOLD misalnya;.......