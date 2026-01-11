Indonesian Member - page 398

Agung Siswanto:

Muter2..mlebu daster...wkwkk....
btw, malam ini jam 00.00 pair GN GA dn GJ pada divergence Om2, siap di sell...

Urusan robot itu mah, aku ya ngopi aja sambil nonton
 
nelayan79:
Kita semua sdh applause lho buat mbo.. sssaaahhh menjadi ketua perwakilan yg ditunjuk sbg master trading.. hehehe

Setuju Om, SAH... haha

 
Achmad Wijaya:
Urusan robot itu mah, aku ya ngopi aja sambil nonton

Sambil Ngopi, Udut dan main gitar ya, Mas Bro..
Diminum kopinya Mas Bro, biar ngga keburu dingin, wkwk

 
Hallo Indonesia? Assalamu'alaikum... Bagaimana kabar anda hari ini? Bagi yang muslim wajib jawab Salam, kalau gk dosa lho.. hahahha
 
Sofyanul Azhar:
Hallo Indonesia? Assalamu'alaikum... Bagaimana kabar anda hari ini? Bagi yang muslim wajib jawab Salam, kalau gk dosa lho.. hahahha
Wa Alaikum Salam Wr. Wb
 
Agung Siswanto:

Sambil Ngopi, Udut dan main gitar ya, Mas Bro..
Diminum kopinya Mas Bro, biar ngga keburu dingin, wkwk

Ngopi di luar banyak nyamuk, pindah ke kamar sambil selonjoran, setelah ritual malem jum'at, maka nikmat Tuhan mana lagi yg bisa kau dustakan
 
Achmad Wijaya:
Ngopi di luar banyak nyamuk, pindah ke kamar sambil selonjoran, setelah ritual malem jum'at, maka nikmat Tuhan mana lagi yg bisa kau dustakan

Mantap Mas Bro...
Pair Euro ikutan sodaranya, pair GBP, ngga divergence tp ikut turun, takut ketinggian kali, wkwkk


Cek


Diminum kopine Mas Bro, pagi2 enak tenann...

 
Sofyanul Azhar:
Hallo Indonesia? Assalamu'alaikum... Bagaimana kabar anda hari ini? Bagi yang muslim wajib jawab Salam, kalau gk dosa lho.. hahahha

Wa Alaikum Salam wb selamat datang pak haji 

 
Sofyanul Azhar:
Hallo Indonesia? Assalamu'alaikum... Bagaimana kabar anda hari ini? Bagi yang muslim wajib jawab Salam, kalau gk dosa lho.. hahahha

Wa'alaikumsalam wr.wb :) udah ngopi belum ?? hahaha.. Salam kenal pak haji

 
Hmmmh Poundsterling .... Stressling wkwkwkwk
