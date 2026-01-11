Indonesian Member - page 166

New comment
 
Umar Ismail:
https://www.mql5.com/en/articles/1589

ternyata masih tentang xml dan rss, pak
bukan tentang bgmn display news dari tab News terminal :)

kalau baca web untuk ditaruh di chart, sdh bisa.
ini yg harusnya mudah baca isi News terminal, malah belum ketemu hehe.. (^̮^)
 
Yohana Parmi:

ternyata masih tentang xml dan rss, pak
bukan tentang bgmn display news dari tab News terminal :)

kalau baca web untuk ditaruh di chart, sdh bisa.
ini yg harusnya mudah baca isi News terminal, malah belum ketemu hehe.. (^̮^)
aamppun masta ;(((
 
1225113:

Umar Ismail dan  Yohana Parmi....


terima kasih..

0 error(s), 0 warning(s), compile time: 385 msec 1 1

senin saya test,,, mudah mudahan  berbunyi  kikuk kikuk..... hehe

kikungnya sampe berisik
:D
 
Bandung mana????
 
Umar Ismail:
kikungnya sampe berisik
:D

Broo...

if(j==1)Alert("sekarep ",theCode==233?"Buy":"Sell");

Code234 nya memang ngga dipakai ya?... apa memang sudah include ?
 

kalau soal kode macam itu mah ane gak ngerti

tahunya cuma nasi matang bisa dimakan gitu

 
1225113:

Broo...

kodenya kan cuma ada 2
klo yang 233 di pake , berarti 234 gak kepake
dan sebaliknya

:D
 
Umar Ismail:
kodenya kan cuma ada 2
klo yang 233 di pake , berarti 234 gak kepake
dan sebaliknya

:D

234 itu musti di eksekusinya sama kopi

234

 
Achmad Wijaya:

234 itu musti di eksekusinya sama kopi


rokok itu mengingatkan ku jaman kuliah
tapi sekarang dah gak rokok lagi
dari baunya...

gak seperti dulu

"KAU BUKAN YANG DULU LAGI"

wkwkwkwk
 
Umar Ismail:

rokok itu mengingatkan ku jaman kuliah
tapi sekarang dah gak rokok lagi
dari baunya...

gak seperti dulu

"KAU BUKAN YANG DULU LAGI"

wkwkwkwk
wkwkwkwkwk ....
1...159160161162163164165166167168169170171172173...614
New comment