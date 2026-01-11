Indonesian Member - page 388

arpanbiz:
Halo saya newbie dari bandung .. salam kenal semua .. selama ini belajar otodidak aja dari internet .. baru tahu klo ada forumnya disini. mohon bimbingannya para senior :) 

Salam kenal jg broo

 
1225113:

selamat datang  

pengendara naga... salam kenal .. hehe

Thanks Guru :D

 
nelayan79 :
Iya, saya jg masih newbe. Mari kita tanyakan ke suhu2 disini. Siapa ya yg jago tradingnya panjang2., Wkwkwk

ealahh ... lupa kalau andanya  pakai lilin mingguan patren ... yang panjjaaang pannjangg seekaliiiiy .... wkwkwk

 
1225113:

aha kalau bisa TP EAnya pakai BB Flat Mas Broo dan Trigernya jika harga menyentuh SD123 dan $SMA Close Open---> UP atau Down


Nah ini dia tentang SD123 nya yang perlu dicari padanan selain menggunakan indi 
 
Margiyono:
Nah ini dia tentang SD123 nya yang perlu dicari padanan selain menggunakan indi 

Bisa dicoba mas Broo...


 
1225113:

Bisa dicoba mas Broo...


Okay terimakasih.

Langsung sedoot

 
1225113:

Bisa dicoba mas Broo.

izin sedot dulu, mw coba dipelajari

 

hari libur trading, ,,, saatnya kita mengenang syahdunya perdagangan kita,,, seperti mengenang the BEEGEES lol

the last man standing ...... https://www.youtube.com/watch?v=nupUSljcdjo[/quote]

 
1225113:

hari libur trading, ,,, saatnya kita mengenang syahdunya perdagangan kita,,, seperti mengenang the BEEGEES lol

the last man standing ...... https://www.youtube.com/watch?v=nupUSljcdjo[/quote]

Harga udah pada jenuh Mas Bro, mau berbalik arah ya..?

Kembali ke kenangan lama, hehe

 
nelayan79:
OMG.... Saya hanya mengikuti trendnya aja. Kl tembus ya berarti sinyal buy atau sell siap2.. Hehe

Udh pada tembus nih Om, hampir semua pair lagi...

Banyak peluang jadi bingung, hihi

