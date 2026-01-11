Indonesian Member - page 388
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Halo saya newbie dari bandung .. salam kenal semua .. selama ini belajar otodidak aja dari internet .. baru tahu klo ada forumnya disini. mohon bimbingannya para senior :)
Salam kenal jg broo
selamat datang
pengendara naga... salam kenal .. hehe
Thanks Guru :D
Iya, saya jg masih newbe. Mari kita tanyakan ke suhu2 disini. Siapa ya yg jago tradingnya panjang2., Wkwkwk
ealahh ... lupa kalau andanya pakai lilin mingguan patren ... yang panjjaaang pannjangg seekaliiiiy .... wkwkwk
aha kalau bisa TP EAnya pakai BB Flat Mas Broo dan Trigernya jika harga menyentuh SD123 dan $SMA Close Open---> UP atau Down
Nah ini dia tentang SD123 nya yang perlu dicari padanan selain menggunakan indi
Bisa dicoba mas Broo...
Bisa dicoba mas Broo...
Okay terimakasih.
Langsung sedoot
Bisa dicoba mas Broo.
izin sedot dulu, mw coba dipelajari
hari libur trading, ,,, saatnya kita mengenang syahdunya perdagangan kita,,, seperti mengenang the BEEGEES lol
the last man standing ...... https://www.youtube.com/watch?v=nupUSljcdjo[/quote]
hari libur trading, ,,, saatnya kita mengenang syahdunya perdagangan kita,,, seperti mengenang the BEEGEES lol
the last man standing ...... https://www.youtube.com/watch?v=nupUSljcdjo[/quote]
Harga udah pada jenuh Mas Bro, mau berbalik arah ya..?
Kembali ke kenangan lama, hehe
OMG.... Saya hanya mengikuti trendnya aja. Kl tembus ya berarti sinyal buy atau sell siap2.. Hehe
Udh pada tembus nih Om, hampir semua pair lagi...
Banyak peluang jadi bingung, hihi