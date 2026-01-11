Indonesian Member - page 600
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
hi semua, salam kenal.
Saya lagi ada ingin untuk menggunakan copy trading, tetapi saya tidak bisa connect in ID mql5 ke dalam MT5 platform saya. Ada yang bisa bantu? di MT5 diminta login dan password. Ada yang tau log in ID apa?
Thank you
bisa pakai kartu apa pak?
jenius kah?
ya
hi semua, salam kenal.
Saya lagi ada ingin untuk menggunakan copy trading, tetapi saya tidak bisa connect in ID mql5 ke dalam MT5 platform saya. Ada yang bisa bantu? di MT5 diminta login dan password. Ada yang tau log in ID apa?
Thank you
akun id dan pasw investor trading
akun id dan pasw investor trading
ada yang tau kartu debit yang bisa digunakan untuk withdraw via mastercard/visa?
barusan coba pakai jenius sudah tidak bisa
WD jumlahnya berapa pak? Dulu sy pernah jg mo coba WD $30an via Jenius, tp kereject ama system. Setelahnya 1 mgg kemudian sy coba WD lg, tp jumlahna diatas $100, bisa.
yang di bagian ini kak? bukannya harusnya email id MQL kita kan ya kak? tapi tidak bisa
oh maksudnya metatradernya belum login?
memang harus login dulu
WD jumlahnya berapa pak? Dulu sy pernah jg mo coba WD $30an via Jenius, tp kereject ama system. Setelahnya 1 mgg kemudian sy coba WD lg, tp jumlahna diatas $100, bisa.
oh iya sekarang sudah bisa lagi. mungkin kemarin sempat maintenance.
Salam Kenal, saya dari Bekasi - Jawa barat
salam kenal pak