hi semua, salam kenal.

Saya lagi ada ingin untuk menggunakan copy trading, tetapi saya tidak bisa connect in ID mql5 ke dalam MT5 platform saya. Ada yang bisa bantu? di MT5 diminta login dan password. Ada yang tau log in ID apa?


Thank you

 
Made Suma Wardana #:

bisa pakai kartu apa pak?
jenius kah?

ya

 
Steven A #:

akun id dan pasw investor trading

 
Umar Ismail #:

yang di bagian ini kak? bukannya harusnya email id MQL kita kan ya kak? tapi tidak bisa
 
Made Suma Wardana #:
ada yang tau kartu debit yang bisa digunakan untuk withdraw via mastercard/visa?
barusan coba pakai jenius sudah tidak bisa

WD jumlahnya berapa pak? Dulu sy pernah jg mo coba WD $30an via Jenius, tp kereject ama system. Setelahnya 1 mgg kemudian sy coba WD lg, tp jumlahna diatas $100, bisa.

 
Steven A #:
yang di bagian ini kak? bukannya harusnya email id MQL kita kan ya kak? tapi tidak bisa

oh maksudnya metatradernya belum login?



memang harus login dulu

 
Simon Anderson Hamonangan #:

oh iya sekarang sudah bisa lagi. mungkin kemarin sempat maintenance.

 
Salam Kenal, saya dari Bekasi - Jawa barat
 
Ajat Sudrajat #:
salam kenal pak

 
bro tanya.. buat my btcusd grid EA yg free version it sudah ada settingan SL dari bawaannya ? soalnya di setting TP kan ada bisa isi manual, klSL nya g nemu.. apa sudah ada SL ny ? jd bsa ditinggal
