Monggo mampir ke lapak ane
Yo ii hehe
Trading FOREX:
- Diplototin terus : Floating minus bertambah terus
- Ditinggal sebentar : Floating minus tidak berubah
- Ditinggal agak lama : Yang tadinya floating minus jadi sedikit profit
- Ditinggal lama : Semua Stop Loss tersentuh
# wkwkk..
hello temn 2 ada kesempatan utk GBPUSD naik lebih dari skrg (1.301205) target nya 1.319525 st 1.295265
terima kasih infonya... yang sering sering ya .. hehe .. salam kenal
Terima Kasih info nya Boss, Salam Kenal
nazdaq 100 sama ikut prediksi nya dari harga 700++ mulai turun semoga lanjut ke tujuan nya . hanya utk sodara sodara saya kasih lihat account nya
