Indonesian Member - page 393

New comment
 
Monggo mampir ke lapak ane
 
Aggy Casiraghi:
Monggo mampir ke lapak ane
Lapaknya dmn brother? Hehe
 
1225113:

Yo ii hehe

Ajarin dunk :)
 
Agung Siswanto:

Trading FOREX:

- Diplototin terus : Floating minus bertambah terus

- Ditinggal sebentar : Floating minus tidak berubah

- Ditinggal agak lama : Yang tadinya floating minus jadi sedikit profit

- Ditinggal lama : Semua Stop Loss tersentuh


# wkwkk..

Santai, forex is not easy. Trading needs skill and experiences... pilih waktu terbaik saja brother agar gk floating.
 
hello temn 2 ada kesempatan utk GBPUSD naik lebih dari skrg (1.301205)  target nya  1.319525 st 1.295265 
 
aj.trader:
hello temn 2 ada kesempatan utk GBPUSD naik lebih dari skrg (1.301205)  target nya  1.319525 st 1.295265 

terima kasih infonya... yang sering sering ya .. hehe .. salam kenal

 
1225113:

terima kasih infonya... yang sering sering ya .. hehe .. salam kenal

sama sama bro sebisa mungkin aku bantu tdk msalah klu bagi info yg kita lihat malah lebih baik . salam kenal juga bro 
 
aj.trader:
hello temn 2 ada kesempatan utk GBPUSD naik lebih dari skrg (1.301205)  target nya  1.319525 st 1.295265 

Terima Kasih info nya Boss, Salam Kenal 

 
aj.trader:
hello temn 2 ada kesempatan utk GBPUSD naik lebih dari skrg (1.301205)  target nya  1.319525 st 1.295265 
deal nya lagi jln ke arah naik dapat 70 point lepasin bagian dari deal nya dan biarin sisanya jln dan set stop loss atas price (1.301205) nya 10 point 
Basic Principles - Trading Operations - MetaTrader 5
Basic Principles - Trading Operations - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
is an instruction given to a broker to buy or sell a financial instrument. There are two main types of orders: Market and Pending. In addition, there are special Take Profit and Stop Loss levels. is the commercial exchange (buying or selling) of a financial security. Buying is executed at the demand price (Ask), and Sell is performed at the...
 

nazdaq 100 sama ikut prediksi nya dari harga 700++ mulai turun semoga lanjut ke tujuan nya . hanya utk sodara sodara saya kasih lihat account nya 

p

1...386387388389390391392393394395396397398399400...614
New comment