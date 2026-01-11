Indonesian Member - page 62

mampir bentar :)
 
Simple trading with Fibo Channels....
 
1225113:
Simple trading with Fibo Channels....
wuih. . Senjata baru lagi :)
 
Achmad Wijaya:
wuih. . Senjata baru lagi :)

Banyak senjata bisa ganti-ganti kapan waktu mau ganti gan

senjata agan apa dong, senjata ane

tangan kosong gan hehe sama baju besi

 
whiteking:

Banyak senjata bisa ganti-ganti kapan waktu mau ganti gan

senjata agan apa dong, senjata ane

tangan kosong gan hehe sama baju besi

ane miara tuyul :)
 
Achmad Wijaya:
wuih. . Senjata baru lagi :)

Hanya untuk sedikit memberi sesuatu yang bermanfaat menginspirasi menambah pengetahuan bahwa masih banyak warna dalam system trading  yang simple, profitable dan benar-benar dapat digunakan, bukan Scam...hehehe masih buanyak lagi Bro... heahe  tunggu tanggal tayangnya .....pokoknya yang terbaik... dan mudah-mudahan dapat ikut meramaikan forum Mas Biantoro Kunarto ini, dan banyak orang indonesia yang  bergabung, ngga asal lewat, .......kwkwkwkwkwkwkw
 
1225113:
Simple trading with Fibo Channels....


gimana tuh
mumet tenan
:((

 
Umar Ismail:


gimana tuh
mumet tenan
:((

jo mumet mumet mas'e , sing penting buy sell buy sell
 
Good Job RSI_zigzag_FLN with my setting (Rsi =1440. highLowPeriod'= 20) INI bagi yang lagi mumet-mumet.... kwkwkwkwkwkwkw
Files:
RSI_zigzag_FLN.ex4  17 kb
RSI_zigzag_FLN.tpl  43 kb
 
Hardi Gunadi:
Me. From Jakarta, Indonesia. How are you? Is it okay to write in our own language?


saya dari demak indonesia,.. dan saya baru buka akun,. dan tiddak ta harus mulai dari mana

