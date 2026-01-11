Indonesian Member - page 57
wow thanks bro, terus terang saya entry op semua pake EA, karena timing nya bisa kapan aja, saat saya tidur, kerja, lagi ngopi dsb, ini saya pake kalo kebetulan waktu depan lapie, dan mood buat analysa secara visual mendukung. . :) nice share
in progress test to EURGBP
Siiip lah yaw.. hehe ini hanya untuk confirmasi aja not for OP... OP with your system
let's see EURGBP
kan udah dijelasin, ane miara tuyul online buat jaga lilin nya wkwkwk
kwkwkwkwkwk...pinter tenan ... kwkwkw
buffer address nya keknya cuma bisa via buffer 0 sama buffer 4 :)
Manual kalo tepat, presisinya cukup ok :)
yup... kan sudah sell 3 kali sejak kemarin Arrow pertama dari R2 ke Pivot 35 Point, kedua dari R1 ke Pivot (Daily) 15 point dan ketiga ( jam 01.25 waktu server) dari Pivot ke S2 40 point. Untuk lebih mudah berlatih dan detail.... sekarang buka TF M-1. disini bisa lebih sering OP ber kali-kali. ini area BIG LOT (1/100 equity) bagi saya. Hanya butuh (1-3) Point setiap OP yang searah dg trend besarnya....jangan lupa pakai toolnya ... semoga bermanfaat...
Kalau ane jarang main pake M1 gan terlalu cepat dan suka main jangka panjang,
tapi keknya masih cukup rumit juga yah banyak toolnya
oh ya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan buat semua
Tanks Broo... mudah saja , tinggal lihat line daily aja. Kalau PA dibawah line H4 dan H8 dibawah Daily itu tandanya trend turun... yang kita pakai adalah panah yg searah aja yg lain kita abaikan... gampang kan... demikian sebaliknya
tanks Broo ...
Ane jarang kuat kalau lihat floating lebar ketika op tak searah,
mungkin style tanpa stop loss ini kurang nyaman buat ane
masih manual tanpa ea dan juga masih pake stop loss kecuali akun demo
