Indonesian Member - page 106

New comment
 
Yohana Parmi:

#EURGBP

Besok jam 15:30 WIB ada News UK, impact lumayan besar.

Coba kita lihat besok bagaimana yang punya market "memperlakukan" Support 0, 1, 2 ini ya :)

kalau ingin marti, sebaiknya limit order di setiap S ini.

* hanya sharing, dan ini bukan rekomendasi trading lho :))

Menimba ilmu dari yang terbukti ahli selalu memberi nilai lebih sis

tapi biar berguru pada guru yang sama hasil bisa beda juga

rejeki sudah ada yang ngatur ye

 
Yohana Parmi:

untung rival nya kena DD 35% mas :)

maksimal harusnya 30% ya

sebenarnya saya mulai senggangnya bulan depan mas,

karena sekarang masih sering repot ngawal anak saya baru masuk sekolah ^_^

pertahankan mba, biar indo dapet nama dimari :D
 
Semoga trader indonesia sukses
 
Ali irwan:
Semoga trader indonesia sukses
Amiin
 

........

 
Files:
topsystemnonrepainted.ex4  13 kb
 
Files:
FPS_Signal.ex4  4 kb
 
Files:
NRP_Indicator.ex4  33 kb
 
Files:
pz_day.ex4  14 kb
 
Salam kenal saya newbiee ditrading minta arahan dan saran thanks all
1...99100101102103104105106107108109110111112113...614
New comment