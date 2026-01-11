Indonesian Member - page 106
#EURGBP
Besok jam 15:30 WIB ada News UK, impact lumayan besar.
Coba kita lihat besok bagaimana yang punya market "memperlakukan" Support 0, 1, 2 ini ya :)
kalau ingin marti, sebaiknya limit order di setiap S ini.
* hanya sharing, dan ini bukan rekomendasi trading lho :))
Menimba ilmu dari yang terbukti ahli selalu memberi nilai lebih sis
tapi biar berguru pada guru yang sama hasil bisa beda juga
rejeki sudah ada yang ngatur ye
untung rival nya kena DD 35% mas :)
maksimal harusnya 30% ya
sebenarnya saya mulai senggangnya bulan depan mas,
karena sekarang masih sering repot ngawal anak saya baru masuk sekolah ^_^
Semoga trader indonesia sukses
