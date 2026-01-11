Indonesian Member - page 102

Achmad Wijaya:
mantap bro :) @mba Yohana, selamat ! Sekarang posisi memimpin klasemen nich. . :D

trims, mas :)

masih sementara, yang lain juga bisa menyundul2 juga lho .. ngeri deh :))

oh ya, ada yg buy GU ga ya, tadi pagi sdh sy info index GBP rising up

 
Yohana Parmi:

index yg sy maksud bukan currency meter/strength, heatmap, dll

 
Files:
MoneyGes.ex4  45 kb
 
Files:
QFF-MACDv1.ex4  5 kb
 
nelayan79:
Semoga menjadi floating plus,  hihihi...  Sy profit lg $119. Lumayan buat libur weekend.  Pengen mancing lagi . Wkwkwkwk... 

Mantab gan, kalau boleh gak tahu mancingnya ikan apa inih gan

mungkin ada strategi khusus buat mancing supaya dapatnya ikan besar

 
Kalau di rawa ikan gabus gan umpannya cacing nipa.  Kalau di laut umpannya udang tergantung ikan dilokasi itu.  
Strateginya liat iklim,  kalau hujan jangan pasti sepi bisa rugi beli umpan aja dan saat memancing liat arah angin kemana semua mereka menuju ketika pas semuanya jangan ragu ragu untuk memancing gan. 
 
itu maksudnya ------- strategi khusus buat mancing supaya dapatnya ikan besar ($119. )... kwkwkw

 
Yohana Parmi:

index yg sy maksud bukan currency meter/strength, heatmap, dll


mbak Yohana...  krn Jum at malam masih belum bisa ditentukan karena trend sekarang berlannjut atau down.... kalau OP Up pasti takut terlambat hehe..

keadaan begini saya pasti nunggu Senin untuk OP... selamat berjuang

 

Oracletrendsystem2

 
1225113:

itu maksudnya ------- strategi khusus buat mancing supaya dapatnya ikan besar ($119. )... kwkwkw

Hahaha...  Kebetulan 1in line ya pengertiannya. 

