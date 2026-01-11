Indonesian Member - page 102
mantap bro :) @mba Yohana, selamat ! Sekarang posisi memimpin klasemen nich. . :D
trims, mas :)
masih sementara, yang lain juga bisa menyundul2 juga lho .. ngeri deh :))
oh ya, ada yg buy GU ga ya, tadi pagi sdh sy info index GBP rising up
index yg sy maksud bukan currency meter/strength, heatmap, dll
Semoga menjadi floating plus, hihihi... Sy profit lg $119. Lumayan buat libur weekend. Pengen mancing lagi . Wkwkwkwk...
Mantab gan, kalau boleh gak tahu mancingnya ikan apa inih gan
mungkin ada strategi khusus buat mancing supaya dapatnya ikan besar
Kalau di rawa ikan gabus gan umpannya cacing nipa. Kalau di laut umpannya udang tergantung ikan dilokasi itu.
itu maksudnya ------- strategi khusus buat mancing supaya dapatnya ikan besar ($119. )... kwkwkw
mbak Yohana... krn Jum at malam masih belum bisa ditentukan karena trend sekarang berlannjut atau down.... kalau OP Up pasti takut terlambat hehe..
keadaan begini saya pasti nunggu Senin untuk OP... selamat berjuang
Oracletrendsystem2
Hahaha... Kebetulan 1in line ya pengertiannya.