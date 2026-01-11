Indonesian Member - page 107
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Forex Connors RSI Alerts Indikator - Panah merupakan modifikasi dari osilator dikenal RSI Connors, yang, pada gilirannya, didasarkan pada indikator RSI standar .
Panah Forex Connors RSI Alerts indikator, serta indikator standar beroperasi tingkat / kondisi oversold overbought, namun, dibandingkan dengan indikator klasik, Connors RSI Alerts digunakan untuk jangka waktu yang lebih pendek, yang memungkinkan Anda untuk lebih akurat memantau semua pergerakan harga.
Fitur dial gauge Connors RSI Alerts adalah sensitivitas meningkat, namun bukan tingkat normal perekuplennosti danpereprodannosti 30 dan 70 dianjurkan untuk menggunakan tingkat 10 dan 90, yang mengurangi kemungkinan false alarm,
http://hotshotforex.blogspot.co.id/2016/02/agimat-system-not-repainting-forex-and.html
https://www.youtube.com/watch?v=CwcrFc_iS8U
banyak kali senjatanya gan
ada panah dengan beberapa varian jenis panah
satu yang belum ada panah arjuna ini akurasinya bagus
banyak kali senjatanya gan
ada panah dengan beberapa varian jenis panah
satu yang belum ada panah arjuna ini akurasinya bagus