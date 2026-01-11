Indonesian Member - page 107

Files:
BB_Alert_Arrows.ex4  5 kb
 

Forex Connors RSI Alerts Indikator - Panah merupakan modifikasi dari osilator dikenal RSI Connors, yang, pada gilirannya, didasarkan pada indikator RSI standar .

Panah Forex Connors RSI Alerts indikator, serta indikator standar beroperasi tingkat / kondisi oversold overbought, namun, dibandingkan dengan indikator klasik, Connors RSI Alerts digunakan untuk jangka waktu yang lebih pendek, yang memungkinkan Anda untuk lebih akurat memantau semua pergerakan harga.

Fitur dial gauge Connors RSI Alerts adalah sensitivitas meningkat, namun bukan tingkat normal perekuplennosti danpereprodannosti 30 dan 70 dianjurkan untuk menggunakan tingkat 10 dan 90, yang mengurangi kemungkinan false alarm,

 

http://hotshotforex.blogspot.co.id/2016/02/agimat-system-not-repainting-forex-and.html

https://www.youtube.com/watch?v=CwcrFc_iS8U

Files:
Binary_Viper_v2.00.ex4  29 kb
 
 
Files:
FATLSpeed.ex4  27 kb
 
Files:
MarketScalper_PRO.ex4  13 kb
 

banyak kali senjatanya gan

ada panah dengan beberapa varian jenis panah

satu yang belum ada panah arjuna ini akurasinya bagus

 
panah arjuna bukan buat trading bro, tapi buat memikat pujaan hati :)
 
Files:
SuperTraderSignal.ex4  14 kb
 
met weekend everybody :D
