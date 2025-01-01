DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryPanels and DialogsCScrollOnThumbDragStart 

OnThumbDragStart

The virtual handler of the control "ThumbDragStart" (drag start) event.

virtual bool  OnThumbDragStart()

Return Value

true - event processed, otherwise - false.

Note

The "ThumbDragStart" event occurs at start of the drag operation.