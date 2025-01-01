MQL5 ReferenceStandard LibraryPanels and DialogsCScrollOnThumbDragStart CreateOnEventMinPosMaxPosCurrPosCreateBackCreateIncCreateDecCreateThumbOnClickIncOnClickDecOnShowOnHideOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos OnThumbDragStart The virtual handler of the control "ThumbDragStart" (drag start) event. virtual bool OnThumbDragStart() Return Value true - event processed, otherwise - false. Note The "ThumbDragStart" event occurs at start of the drag operation. OnChangePos OnThumbDragProcess