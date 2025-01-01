- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
OnEvent
Chart event handler.
|
virtual bool OnEvent(
Parameters
id
[in] Event ID.
lparam
[in] Event parameter of long type passed by reference.
dparam
[in] Event parameter of double type passed by reference.
sparam
[in] Event parameter of string type passed by reference.
Return Value
true - event processed, otherwise - false.