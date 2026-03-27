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#DAX INDEX: Bearish Outlook Explained 🇩🇪
📉Dax Index is positioned to drop lower.
The market is retesting a recently broken major structure.
I expect another bearish wave from that.
Goal - 22000
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Daily time frame
My Experts:
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Indicators:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
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