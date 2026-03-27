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#DAX INDEX: Bearish Outlook Explained

27 March 2026, 03:24
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#DAX INDEX: Bearish Outlook Explained 🇩🇪


📉Dax Index is positioned to drop lower.


The market is retesting a recently broken major structure.

I expect another bearish wave from that.


Goal - 22000

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Daily time frame


My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#DAX Index