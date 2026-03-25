Analytics & Forecasts

#USDCAD: Confirmed Breakout & More Growth Ahead

25 March 2026, 09:07
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#USDCAD: Confirmed Breakout & More Growth Ahead 🇺🇸🇨🇦


As I predicted earlier, 📈USDCAD successfully violated a major

daily resistance cluster.


I expect more growth now.

Expect a test of 1.38 soon with a potential continuation higher.

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Daily time frame

My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#usdcad