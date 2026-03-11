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DOW JONES INDEX (#US30): Bearish Move From Supply Zone

11 March 2026, 16:15
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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DOW JONES INDEX (#US30): Bearish Move From Supply Zone


I think that 📉US30 will continue retracing from the underlined

major intraday supply zone.


The formation of a sell imbalance candle after its test provides a clear

evidence of the significance of that structure.


Goal - 47500

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1H time frame


My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#Dow Jones Index, us30