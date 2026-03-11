0
133
DOW JONES INDEX (#US30): Bearish Move From Supply Zone
I think that 📉US30 will continue retracing from the underlined
major intraday supply zone.
The formation of a sell imbalance candle after its test provides a clear
evidence of the significance of that structure.
Goal - 47500
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1H time frame
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Indicators:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
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